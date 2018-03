Harlan Laboratories gibt Erweiterung der Bildgebungsdienste und Verfügbarkeit krankheitsvalidierter Modelle in israelischem Forschungszentrum bekannt

Indianapolis (ots/PRNewswire) - Harlan Laboratories, ein führendes Unternehmen für Auftragsforschungsarbeiten und ein Anbieter von Forschungsmodellen und -dienstleistungen, freut sich, bekanntgeben zu können, dass es sein krankheitsvorkonditioniertes Tiermodell und seine Bildgebungsdienste (MRI und CT) an seinem speziellen Forschungszentrum in Israel erweitert hat. Diese erweiterten Dienste sollen den steigenden Bedarf der Forschung an einer raschen und wirksamen Bewertung therapeutischer Zusammensetzungen oder medizinischer Geräte anhand von Modellen erfüllen, die die Eigenschaften der Zielerkrankung aufweisen.

Durch die Erweiterung bietet Harlan Laboratories nun chemisch, genetisch und chirurgisch vorkonditionierte Modelle für zahlreiche Krankheitszustände an, darunter: Autoimmunerkrankungen, Diabetes, Krebs, Gewebereparatur, Metabolismus und Übergewicht sowie Osteoporose. Außerdem hat Harlan Laboratories seine Bildgebungsdienste durch hochmoderne MRI- und CT-Scantechnologie erweitert, die einen effektiven, effizienten und humanen Ansatz für das Verstehen der Krankheitsbiologie und zur Bewertung von Behandlungsmöglichkeiten an Tiermodellen bereitstellt.

"Harlan hat bewährte, GLP-validierte Verfahren zum Induzieren spezifischer phänotypischer Reaktionen für bestimmte Krankheitszustände in Forschungsmodellen entwickelt, mit denen unsere Kunden die therapeutischen Vorteile ihrer pharmazeutischen Zusammensetzungen, biologischen Produkte und medizinischen Geräte überprüfen können", sagte Joe Meyer, Vice President Global Commercial Operations bei Harlan Laboratories. "Indem wir bei Harlan die Versuchsmodelle bereitstellen, die Auswertungsstudie durchführen und einen Ergebnisbericht erstellen, liefern wir eine umfassende Serviceplattform für die Bewertung potenzieller Therapien und Geräte."

Laut Nathan Ezov, General Manager, Harlan Israel, war die Erweiterung dieser Dienstleistungen für Harlan Laboratories ein logischer Schritt. "Die Ausweitung dieser spezifischen Dienstleistungen ist ein weiteres Beispiel dafür, dass Harlan den steigenden Bedarf seiner Kunden versteht und in einer Weise darauf reagiert, die es den Kunden ermöglicht, ihre Forschungsarbeit effizienter und effektiver zu gestalten", sagte Ezov. "Die bisherigen Rückmeldungen waren äußerst positiv, da Forscher rund um die Welt den Wert und die Benutzerfreundlichkeit erkennen, die Harlan ihnen bietet."

Der Schwerpunkt von Harlan Laboratories liegt auf humanen Behandlungsmethoden und dem Einsatz von Forschungstieren. Alle Vorkonditionierungsverfahren werden im Voraus vom Institutional Animal Care and Use Committee (IACUC) bei Harlan Laboratories geprüft und genehmigt. Die Tierärzte bei Harlan Laboratories kümmern sich um das gesamte chirurgische Personal und bieten technische Anleitung. Chirurgische Eingriffe werden mithilfe aseptischer Verfahren in chirurgischen Einrichtungen durchgeführt, die mit Modellproduktionsbarrieren oder Weichfolienisolatoren für maximale Biosicherheit sorgen.

Für weitere Informationen zu den Tierversuchsmodellen und Bildgebungsdienstleistungen von Harlan wenden Sie sich an hbi @ harlanisrael.com. Weitere Informationen zu Harlan Laboratories finden Sie unter www.Harlan.com.

Informationen zu Harlan Laboratories, Inc. de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@599166c8Harlan Laboratories, Inc. ist ein führender Anbieter essenzieller vorklinischer und nichtklinischer Auftragsforschung, Forschungsmodelle, Tiernahrung und Dienstleistungen für Unternehmen der Bereiche Pharmazeutik, Biotechnologie, medizinische Geräte, Agrochemie und chemische Industrie sowie für Universitäten, Behörden und andere Forschungseinrichtungen. Unser Schwerpunkt liegt darauf, unsere Kunden mit Produkten und Dienstleistungen zu versorgen, mit denen sie die Entdeckung und Sicherheit neuer Medikamente und Zusammensetzungen optimieren können. Harlan Laboratories ist ein privat geführtes Unternehmen.

PRESSEKONTAKT: Michael Clark Miller Brooks, Inc. +1-317-873-8100 michael @ millerbrooks.com

Web site: http://www.harlan.com/