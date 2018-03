PRO-GE: Günther Goach neuer FSG-Vorsitzender

Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen in der PRO-GE wählte neuen Vorstand

Wien (OTS/FSG) - Günther Goach wurde heute mit 99,7 Prozent an die Spitze der Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen (FSG) in der Gewerkschaft PRO-GE gewählt. Die Wahl fand am 25. November 2013 im Rahmen der Bundesfraktionskonferenz im Vorfeld des 2. Gewerkschaftstages der Produktionsgewerkschaft, im Austria Center Wien, statt.++++

Neben Goach wählten die Delegierten die stellvertretenden Vorsitzenden Renate Anderl, Alfred Artmäuer, Paul Kovanda, Andreas Martiner, Hans-Karl Schaller, Erwin Straußberger und Rainer Wimmer.

