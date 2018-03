HOPE for the PHILIPPINES / The Peninsula Hotels starten Hilfsaktion

Hongkong (ots) - Die Hotelgruppe The Peninsula Hotels hat die Hilfsinitiative "HOPE for the PHILIPPINES" ins Leben gerufen. Durch eine fünfgeteilte Maßnahme in den neun Grandhotels, soll den Opfern des verheerenden Taifuns Haiyan in der östlichen Region Visayas geholfen werden. Die gesamten Erlöse kommen der Gawad Kalinga Foundation zu Gute.

Die Peninsula Hotels tätigen für jeden Aufenthalt eines Gasts eine Spende von 5 US$ Dollar. Gäste, die zusätzlich einen Beitrag leisten möchten, können beim Check-out einen Spendenbetrag auf ihre Kreditkarte buchen lassen. Der berühmte "Peninsula Afternoon Tea" wird anlässlich der Hilfsaktion als "Tea of Hope" angeboten. Der Erlös geht zu 100% in den Spendentopf von "HOPE for the PHILIPPINES".

In den Genuss des exotischen Desserts Halo Halo kommen sonst nur Gäste im The Peninsula Manila. Doch nun können sich Naschkatzen in allen Hotels auf die philippinische Nachspeise freuen. Die süße Leckerei aus cremigem Speiseeis, gezuckerten Früchten, Reischips, Kondensmilch und verschiedenen Hülsenfrüchten verspricht ein einzigartiges Geschmackserlebnis. Alle Einnahmen werden gespendet.

Die alljährliche Spendenkampagne "Trees of Hope" wird auch den Taifunopfern gewidmet. Inspiriert vom Peninsula-Pagen, kreierte die Hotelgruppe einen zauberhaften SnowPage. Der fröhliche Schneemann mit Peninsula-typischem Pagenhut ziert die Christbaumkugeln, die im Zuge der "Trees of Hope" Kampagne, kreiert wurde. Gäste können die Kugeln erwerben, ein Teil des Erlöses kommt den Bedürftigen auf den Philippinen zu Gute. Bei einem köstlichen Cocktail klingt der Abend besonders gut aus, auch hier spenden The Peninsula Hotels den Umsatz an das Hilfsprojekt.

Alle Einnahmen gehen an die Gawad Kalinga Community Development Foundation, Inc. und werden zum Aufbau zerstörter Wohnhäuser und öffentlicher Gebäude in der Region Visayas eingesetzt. Peninsula Mitarbeiter koordinieren die Hilfsaktion vor Ort.

