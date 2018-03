AVISO: Pressekonferenz: Zwei Jahre Transparenzplattform "Meine Abgeordneten" am 2.12.2013 um 11:00 Uhr

Wien (OTS) - Im Jahr 1848 betrachtet Kaiser Ferdinand I. mit Kanzler Metternich von einem Fenster der Hofburg aus eine große aufgebrachte Menge. Er fragt Metternich: "Was mach'n denn all die viel'n Leut' da? Die san so laut!" Dieser antwortet: "Die machen eine Revolution, Majestät." Ferdinand darauf erstaunt und konsterniert: "Ja, dürfen's denn des?"

"Ja dürfen's denn des?" Mit dieser gleichen Frage wurde Anfang November 2011 auch der Verein Respekt.net und ein engagiertes Redaktionsteam konfrontiert, als die politische Transparenzdatenbank "Meine Abgeordneten" unter www.meineabgeordneten.at online ging. Diese Art von zivilgesellschaftlichem Engagement war ein absolutes Novum für die österreichische Politik. Mittlerweile existiert "Meine Abgeordneten" bereits zwei Jahre und wurde zu einer beliebten Recherchequelle für interessierte Bürgerinnen und Journalisten. In diesen zwei Jahren wurden zirka 550 Dossiers recherchiert und im Detail aufbereitet.

In der Pressekonferenz zum zweijährigen Bestehen von "Meine Abgeordneten" werden wir ein Resümee zum Thema politische Transparenz in Österreich ziehen, über die Bedeutung von Rückgrat trotz Interventionsreflexen sprechen und die neuesten Rechercheergebnisse präsentieren. Abschließend stellen wir die Frage aller Frage: "Wer soll für ein öffentliches Gut wie Transparenz in der Politik eigentlich zahlen?"

Ihre Gesprächspartner sind:

Franz Fischler, Mitglied des Senior Advisory Boards von Respekt.net

Heide Schmidt, Mitglied des Senior Advisory Boards von Respekt.net

Johannes Voggenhuber, Mitglied des Senior Advisory Boards von Respekt.net

Marion Breitschopf, Redaktion "Meine Abgeordneten"

