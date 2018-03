Neue SEO-Profis braucht das Land: afs-Akademie schafft erfolgreich Arbeitsplätze

Berlin (ots) - Nachdem im letzten und in diesem Jahr bereits rund 40 Teilnehmer erfolgreich ihre Fortbildung absolviert haben und optimal auf die SEO-Branche vorbereitet worden sind, startet die afs-Akademie in den nächsten Lehrgang!

Die afs-Akademie hat es geschafft und ihren Bildungsauftrag erfüllt! Alle Teilnehmer des ersten und zweiten Lehrgangs sind durch die Vermittlung von theoretischem und praxisnahem SEO-Wissen optimal auf die SEO-Branche und den aktuellen Arbeitsmarkt vorbereitet worden.

Dieser Ansicht ist auch Gründer und Inhaber Horst K. Berghäuser, indem er verkündet: "Diese Leistung aller Beteiligten erfüllt mich mit großem Stolz und bestätigt die Idee von damals. Es ist unser Anspruch, eine wissenschaftlich fundierte Ausbildung anzubieten, die aber auch praxisnah ist. Wenn wir es jetzt schaffen unser Angebot ständig weiter zu entwickeln und zu verbessern und nicht aufhören auch von den Teilnehmern und Dozenten zu lernen, dann wird aus der Akademie etwas ganz Großes!"

Dieser einzigartigen Mischung aus Fernstudium und Präsenzphasen mit Vorträgen aller deutschen SEO-Profis, wie zum Beispiel Karl Kratz, Marco Janck, Patrick Klingberg und Jens Fauldrath, ist es somit zu verdanken, dass sich eine einzigartige staatlich anerkannte Fortbildung am Markt fest etabliert hat, die nirgendwo anders auf diese Art und Weise zu finden ist.

Nun setzt die afs-Akademie ihre Erfolgsgeschichte fort und startet am ersten Dezember in den dritten Lehrgang. Werden Sie also Teil dieser einzigarten SEO-Fortbildung und melden Sie sich unter

http://www.afs-akademie.org/anmeldung an. Steigen Sie noch bis

einschließlich Dezember zu Sonderkonditionen in den aktuellen Lehrgang ein oder sichern Sie sich zum Frühbucherrabatt Ihren Platz für das nächste Semester (Beginn Juli 2014).

