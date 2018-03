Kast: Erwarten ein klares Bekenntnis zu einer jungen Landwirtschaft

Jungbauernschaft verabschiedet Resolution anlässlich der Regierungsverhandlungen

Wien (OTS) - "Vor knapp zwei Monaten fand die Nationalratswahl statt, seither wird auch intensiv über die Zukunft der Landwirtschaft verhandelt. Dabei werden die Weichen für eine neue Ausrichtung der heimischen Landwirtschaft gestellt. Dies muss so rasch als möglich erfolgen, denn die Zeit drängt. Von den laufenden Regierungsverhandlungen erwarten wir uns starke Signale für eine junge und zukunftsträchtige Landwirtschaft", so Stefan Kast, Bundesobmann der Österreichischen Jungbauernschaft - Bauerbund Jugend.

"Die Politik im ländlichen Raum und im bäuerlichen Bereich braucht dringend zukunftsträchtige Instrumente, um junge, engagierte und mutige Persönlichkeiten für eine Hofübernahme beziehungsweise eine Weiterentwicklung des Betriebes zu motivieren", so Kast. Er betont, dass es unverzichtbar sei, dass bei Themen des Koalitionspakts, die junge Menschen betreffen, diese auch miteingebunden werden. "Wenn die neue Koalition zukunftsweisend regieren will, müssen auch alle Jugendorganisationen mitreden können, denn schließlich haben wir mit diesen Entscheidungen zu leben", erklärt Kast weiter.

Jungbauern-Resolution: Forderungen im Koalitionspakt fixieren

Der Bundesvorstand der Österreichischen Jungbauernschaft -Bauernbund Jugend, die 45.000 junge Bäuerinnen und Bauern vertritt, verabschiedete gemeinsam mit allen Landesorganisationen anlässlich der laufenden Regierungsgespräche eine Resolution zur Förderung der jungen Landwirtschaft.

In dieser wird betont, dass es von ungemeiner Bedeutung sei, dass die Forderungen der Jungbauernschaft im Koalitionspakt fixiert werden. Konkret spricht man damit den Ausbau der Niederlassungsprämie, höhere Fördersätze für Jungübernehmer im Rahmen der Investitionsförderung wie auch eine Bildungsoffensive im Bereich der Landwirtschaft an. Des Weiteren sind ein Start der Investitionsförderung mit Jahresbeginn, ein Ausnützen der vollen 2% des Agrarbudgets für das Junglandwirte-Top-up in der Ersten Säule (Direktzahlungen) sowie eine sofortige Lösung der Alm-Problematik im Sinne der Landwirte Teil der Resolution.

"Diese Instrumente müssen ein Anliegen von uns allen sein, denn nur so können wir den Bestand der Landwirtschaft sichern. Wer in die junge Landwirtschaft investiert, der zeichnet Aktien für die Zukunft", so Kast abschließend.

