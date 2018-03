Leseoffensive Wien - Pressetermin "Buch im Spind"

Wien (OTS) - Wir laden die VertreterInnen der Medien recht herzlich ein, am Donnerstag, 28. November 2013, um 10.30 Uhr, an einem Foto-und Medientermin anlässlich der Präsentation des Muster-Lese-Projekts "Buch im Spind" in der AHS-Bernoullistraße mit Stadtschulratspräsidentin Susanne Brandsteidl teilzunehmen.

Das Projekt "Buch im Spind" ist ein Vorzeigeprojekt im Rahmen der Wiener Leseoffensive und zielt darauf ab, auf einfache und konkrete Weise noch stärker als bisher die Schülerinnen und Schüler in ihrer Lesekompetenz zu stärken.

Bitte merken Sie vor:

Pressetermin "Buch im Spind"

Zeit: Donnerstag, 28. November, 10.30 Uhr

Ort: AHS Bernoullistraße 3, 1220 Wien

(Schluss) ssr

Rückfragen & Kontakt:

Medien- und Pressereferat des Stadtschulrates

Matias Meißner und Dragana Lichtner

Tel.: 525 25/77014

e-Mail: matias.meissner @ ssr-wien.gv.at

und dragana.lichtner @ ssr-wien.gv.at