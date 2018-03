AVISO: Pressegespräch "Klima und Luftqualität - zwei Herausforderungen, ein Lösungsweg?"

Gründungsveranstaltung der ÖAW-Kommission Klima und Luftqualität

Wien (OTS) - Termin: Freitag, 29. November 2013, 10:00 Uhr

Ort: Österreichische Akademie der Wissenschaften, Clubraum

1010 Wien, Dr. Ignaz Seipel-Platz 2

Der Einfluss des Menschen auf die Erdatmosphäre ist Gegenstand ebenso kontroversieller wie richtungsweisender Debatten in Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft. Mit der Gründung der Kommission Klima und Luftqualität will die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW) nun einen weiteren Akzent in diesen Debatten setzen: Die inhaltliche und methodische Nähe von Klimaforschung und der wissenschaftlichen Beschäftigung mit Luftqualität aufgreifend, verschreibt sich die Kommission dem Ziel, Synergien zu nutzen und vorhandene Expertise einzusetzen, um damit den Wissensstand in beiden Forschungsfeldern zu erhöhen. Aufbauen wird die neue ÖAW-Kommission dabei auf Wissen, das ihre Vorgängerin, die Kommission für Reinhaltung der Luft, in fünf Jahrzehnten der Beschäftigung mit dem Thema ansammeln konnte.

Anlässlich der Gründung der Kommission Klima und Luftqualität lädt die ÖAW Vertreter/innen der Medien zu einem Gedankenaustausch mit nationalen und internationalen Expertinnen und Experten ein.

Ihre Gesprächspartner/innen sind:

o. Univ.-Prof. Dr. Marianne POPP

Obfrau der Kommission Klima und Luftqualität,

wirkliches Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften

Univ.-Prof. Dr. Thomas Karl

Institut für Meteorologie und Geophysik, Universität Innsbruck

Univ.-Prof. Dr. Helga Kromp-Kolb

Institut für Meteorologie, Universität für Bodenkultur, Wien Mitglied der Kommission Klima und Luftqualität

Dr. Sönke Zaehle

Max Planck Institut für Biogeochemie, Jena

Mitautor, 5. Sachstandsbericht des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)

