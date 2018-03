Fudschairas Kultur- und Medienbehörde und AFP Services freuen sich, die erste Austragung des internationalen Fotojournalismus-Wettbewerb FIPCOM Fudschaira anzukündigen

Paris (ots/PRNewswire) - FIPCOM ist mehr als nur ein Wettbewerb und hat sich zum Ziel gesetzt, das Kulturzentrum des Emirats von Fudschaira auf internationaler Ebene glänzen zu lassen und Fotojournalisten zu ehren und zu fördern, die extreme Risiken auf sich genommen haben, um der Öffentlichkeit wahrhaftige und aktuelle Bilder zu liefern.

AFP-Services ist gemeinsam mit fantastischen Partnern wie AFP, National Geographic, i-Télé, Nikon, Les Docks - Cité de la Mode et du Design, JC Decaux und Picto an diesem Projekt beteiligt.

Wir laden hiermit alle Fotojournalisten ein, sich anzumelden und uns ihre Bilder zu schicken - auf http://www.fipcom.net vom 1. bis zum 31. Januar 2014.

Der Wettbewerb ist in fünf Kategorien unterteilt: Nachrichten, Umwelt, Sport, Wirtschaft, Reportage (Sets mit fünf Bildern)

Eine renommierte Jury wird den Gewinner auswählen, der im Rahmen einer Preiszeremonie am 13. März 2013 den ersten FIPCOM-Pokal sowie einen Geldpreis in Höhe von 10.000 Euro erhält.

Der Gewinner jeder Kategorie erhält eine Medaille und eine Reflex Nikon D800.

Darüber hinaus wird Les Docks - Cité de la Mode et du Design allen Gewinnern des FIPCOM-Wettbewerbs seine Türen öffnen.

Alle Preisträger erhalten die Gelegenheit, ihre Arbeiten in Les Docks - Cité de la Mode et du Design auszustellen, einer offenen Bühne für kreatives Schaffen im Geiste der kulturellen Innovation. Les Docks -Cité de la Mode et du Design bietet seinen Gästen eine fantastische und originelle Präsentationsmöglichkeit, die von den Treppen bis zum Dach reicht.

FIPCOM-Ausstellung bei Les Docks - Cité de la Mode et du Design. 14. März 2014 - 14. April 2014. Freier Zugang

Über die FCMA:

Die FCMA (Fujaïrah Culture and Media Authority) betrachtet Kultur als fundamentalen Stützpfeiler der Gesellschaft und hat sich zum Ziel gesetzt, das Kultur- und Medienleben des Emirats von Fudschaira (VAE) zu erweitern. Die FCMA fördert Innovation und herausragende Leistungen auf allen kulturellen Gebieten sowie in den Künsten. In diesem Kontext soll der FIPCOM-Wettbewerb für Fotojournalismus verstanden werden.

Über AFP Services

AFP Services, eine Tochtergesellschaft von AFP, die 2004 gegründet wurde und ihren Hauptsitz in Paris hat, bringt ihr Nachrichtenagentur-Fachwissen in die Welt der Foto- und Videowerbung. Mit ihrem weltweiten Netzwerk von hoch ausgebildeten und erfahrenen Videoreportern und Fotografen setzt AFP Services ihre Qualitäten als Nachrichtenagentur in Verbindung mit der Geschwindigkeit eines Telegrammdienstes, mit Sachbezogenheit und Zugänglichkeit ein, um originellen, fesselnden und wirkungsvollen Content zu erstellen, durch den sich ihre Kunden von der Konkurrenz abheben.

FIPCOM/Presse + Öffentlichkeit:

http://www.fipcom.net

Twitter : @FIPCOM

Facebook :

https://www.facebook.com/pages/Fipcom/1414519492112118?fref=ts

