SP-Hoffmann: Tabuthema Gewalt gegen Frauen aufbrechen!

SPÖ Wien-Frauensekretärin zum Start der 16 Tage gegen Gewalt

Wien (OTS/SPW) - "Jede fünfte Frau ist in Österreich von Gewalt im sozialen Nahbereich betroffen. Umso wichtiger ist es, dieses Tabuthema sichtbar zu machen, betroffene Frauen zu stärken und einen Ausweg aufzuzeigen", stellt die Frauensekretärin der Wiener SPÖ Aline-Marie Hoffmann anlässlich der heute Montag startenden "16 Tage gegen Gewalt" fest. Unter dem Motto "Ich bin sicher!" werden die Wiener SPÖ Frauen mit Straßenaktionen in der ganzen Stadt auf das dichte Wiener Gewaltschutznetz aufmerksam machen. "In Wien wird keine Betroffene in Stich gelassen. Wir schauen hin, helfen rasch und unkompliziert!", so Hoffmann.****

Wien verfügt über 175 Plätze in Frauenhäusern und erfüllt damit mehr als die Europaratsforderung, wonach pro 10.000 EinwohnerInnen ein Platz in einem Frauenhaus zur Verfügung stehen muss. Zudem werden die Wiener Frauenhäuser zur Gänze subventioniert und 54 Übergangswohnungsplätzen stehen Frauen zur Verfügung, um nach einer Krise wieder auf den eigenen Beinen stehen zu können. Einrichtungen wie der in Europa einzigartige 24-Stunden-Frauennotruf der Stadt Wien, Krisenzentren oder zahlreiche Mädchen- und Frauenberatungsstellen ergänzen das dichte Beratungsnetz der Stadt. Auch im Kampf gegen Zwangsheirat und Genitalverstümmelung (FGM) ist Wien beispielgebend.

"Mit der heute startenden Aktion 'Ich bin sicher' wollen wir möglichst viele Frauen informieren und ein Exit aufzeigen. Denn jede Frau, die Opfer von Gewalt ist, ist eine zu viel!", so Hoffmann. Deshalb hat der Gewaltschutz in Wien oberste Priorität. "Wir werden uns auch weiterhin mit voller Kraft dafür einsetzen, dass sich in Wien jede Frau sicher fühlen kann!", betonte Hoffmann abschließend. (Schluss) nk

