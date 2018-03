Weihnachtsstimmung am Wiener Lemoniberg

Zauberhafte Adventkonzerte in der Otto-Wagner-Kirche

Wien (OTS) - Das Otto-Wagner-Spital am Wiener Lemoniberg lädt ab Freitag, den 29. November, zu stimmungsvollen Adventkonzerten ein. Jugendstilambiente und großartige MusikerInnen garantieren vorweihnachtlichen Genuss und bieten eine Möglichkeit, der stressigen Adventzeit zu entfliehen. Bis 22. Dezember können sich Interessierte an neun verschiedenen Tagen von den KünstlerInnen verzaubern und den Alltag hinter sich lassen.

Mit den Konzerten bietet das Otto-Wagner-Spital eine willkommene Abwechslung und eine Neugestaltung der Adventzeit, denn den Adventmarkt am Lemoniberg wird es heuer nicht geben.

Die Konzerte beginnen jeweils um 16.30 Uhr bei freiem Eintritt. Spenden sind herzlich willkommen und kommen den MusikerInnen und dem Erhalt der Otto-Wagner-Kirche zugute. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, aber warme Kleidung wird jedenfalls empfohlen, die Kirche ist nicht beheizt.

Programm:

Freitag, 29.11.2013 Eröffnungskonzert CANTEMUS

Samstag, 30.11.2013 NANO TITANO

Sonntag, 01.12.2013 MICHAELS KAMMERCHOR

Samstag. 07.12.2013 PURE VOICES

Sonntag, 08.12.2013 PROF.WURSTBAUER an der Orgel

und der KINDERKAMMERCHOR

Samstag, 14.12.2013 ERDENGERL

Sonntag, 15.12.2013 PERSEPHONE

Samstag, 21.12.2013 ATZGERSDORFER MÄNNERGESANGVEREIN

Sonntag, 22.12.2013 ALLEGRO VIVACE

Weitere Infos unter: http://www.wienkav.at/kav/ows/

