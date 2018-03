Neu bei MANZ: Unternehmensberatung und IT in Österreich

Studie zu Stand, Erfolgsfaktoren und Zukunftstrends der Branche

Wien (OTS) - 60.000 Unternehmen sind im Fachverband Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie (UBIT) der Wirtschaftskammer Österreich organisiert. Sie erzielen einen Umsatz von etwa 20 Mrd. Euro, das entspricht einem Anteil am Bruttosozialprodukt in Höhe von 6,5%.

Eine systematische Bestandsaufnahme dieses Markts fehlte bislang. Das soeben im Verlag MANZ erschienene Buch "Unternehmensberatung und IT in Österreich: Stand, Erfolgsfaktoren und Zukunftstrends" stellt die Ergebnisse einer empirischen Studie zum Thema vor: Wer sind die Teilnehmer am Markt, wie sind sie charakterisiert, wie agieren sie und wie schätzen sie die zukünftigen Trends ein?

Das sind nur einige der Fragen, die in diesem Buch beantwortet werden. Durch die Befragung von Anbietern, Kunden und bisherigen Nichtkunden wird ein möglichst vollständiges Bild des Marktes angestrebt.

Die Autoren wenden sich dabei nicht nur an die Professionals der Unternehmensberatungs- und IT-Branche, sondern geben auch Auftraggebern und sonstigen Akteuren einen Einblick in die erfolgreiche Anbahnung und Beauftragung von Projekten.

Die Autoren

Prof. Dr. Josef Herget ist Director des Excellence Institute-Research & Solutions in Wien.

Robert Bodenstein, MBA, CMC ist Unternehmensberater in Wien und Sprecher der Unternehmensberater in der Wirtschaftskammer Österreich. Dr. Ilse Ennsfellner, CMC ist Unternehmerin, Unternehmensberaterin, Mediatorin und Universitätslektorin.

Josef Herget / Robert Bodenstein / Ilse Ennsfellner Unternehmensberatung und IT in Österreich: Stand, Erfolgsfaktoren und Zukunftstrends.

Ergebnisse einer empirischen Studie in Unternehmensberatung -Informationstechnologie - Buchhaltung. MANZ 2013. 208 Seiten. Geb. EUR 34,00. ISBN 978-3-214-00736-2

