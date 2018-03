Am Mittwoch den 27. November öffnet Österreichs größte Fachmesse für Landtechnik - die Austro Agrar Tulln - mit Europa Format

Eigene Kompetenzzentren der Bereiche Landtechnik, Stalltechnik, Wein- Obstbau und Kellereitechnik, Holz und Energie sowie Saatgut und Dünger

Tulln (OTS) - Austro Agrar Tulln - die Agritechnica in rot - weiß -rot

Alle zwei Jahre bietet sich in Österreich die Möglichkeit, landtechnische Neuerungen und Innovationen der weltweit wichtigsten Hersteller exklusiv, erstmals in Österreich und an nur einem Ort zu sehen - und 2013 ist es wieder soweit: Von Mittwoch, 27. November bis Samstag 30. November findet die AUSTRO AGRAR TULLN statt, die Leitmesse für Landtechnik in Österreich und Experten prognostizieren bereits jetzt ein Feuerwerk an Neuheiten. Der Ruf der Austro Agrar Tulln als Österreichs bedeutendste Landtechnik-Messe - als rot-weiß-rote Agritechnica - bestätigt sich einmal mehr. Das Interesse sowohl von Seiten der Medien als auch der Aussteller ist enorm, das gesamte Messegelände mit 18 Messehallen und über 310 Ausstellern - Erzeugern und Generalimporteure mit 41.500m2 ist schon seit Monaten komplett ausgebucht.

Neu- und Weiterentwicklungen, die auf der Weltleitmesse Agritechnica in Hannover erstmals präsentiert werden, sind kurz danach in Tulln auf der AUSTRO AGRAR TULLN zu sehen. In 18 klimatisierten Messehallen finden sich alle Trends und Innovationen in Sachen Traktoren & - Zubehör, Ernte-, Sä- und Bodenbearbeitungsmaschinen, Stallbau, Wein- und Obstbau, Direktmarketing, EDV und Beratung sowie Kommunaltechnik.

Damit ist gesichert, dass jeder Landwirt, vom Boden- bis zum Neusiedlersee, auf der AUSTRO AGRAR TULLN den wichtigen Informationsvorsprung erhält, den er als Basis für alle Investitions-Entscheidungen des kommenden Jahres braucht.

Junglandwirte Tag am 28. November

Schon zum dritten Mal findet auf der Austro Agrar Tulln 2013 der Junglandwirte Tag am Donnerstag, 2. November statt. Dieser Schwerpunkttag richtet sich speziell an Studenten, Fachschüler und junge Landwirte und wird eine Plattform sein für ein spannendes Fachprogramm und die Möglichkeit zum persönlichen Austausch und Kennenlernen sein.

Bundesländertage auf der Austro Agrar Tulln

An den ersten drei Messetagen gibt es auch 2013 wieder die bewährte und beliebte Einrichtung der "Bundesländer-Tage":

Mittwoch: Steiermark und Kärnten

Donnerstag: Niederösterreich, Burgenland und Wien

Freitag: Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg.

Austro Agrar Tulln: Mittwoch 27. November bis Samstag 30. November 2013

Eintrittspreise:

Erwachsene: EUR 12,-

Gruppen ab 20 Personen, Senioren, Studenten EUR 10,-

Jugendliche von 6 bis 15 Jahren EUR 3,-

Kinder bis 6 Jahre: Eintritt frei

Austro Agrar Tulln Österreichs größte Fachmesse für Landtechnik Datum: 27.-30.11.2013 jeweils 09:00-18:00 Uhr Ort: Messe Tulln www.messe-tulln.at Messegelände , 3430 Tulln an der Donau

Rückfragen & Kontakt:

MESSE TULLN GmbH

Barbara Nehyba, MSc

Leitung Kommunikation

Tel.: 02272/624030

barbara.nehyba @ messetulln.at

www.messe-tulln.at