Coface: Neue Website - einfacher Zugang zu Expertise und Produkten

Internationaler Kreditversicherer bietet Unternehmen direkten Zugang zu Risiko-Expertise und unterstützt sie so noch besser bei der Risikovermeidung

Wien (OTS) - Nach der Einführung einer neuen Corporate Identity präsentiert sich jetzt die Website der Coface-Gruppe dynamischer und informativer. Durch den Relaunch des Online-Auftritts entspricht die Website den aktuellsten Ansprüchen. Bei der Bereitstellung von Expertise wurde auf intuitive Navigation, Übersichtlichkeit und schnelle Auffindbarkeit der Inhalte gesetzt. Im Zentrum steht der Kundennutzen: Je nach Problem und Bedürfnis findet der Kunde die passende Lösung auf einen Klick. Mit dem vereinfachten Zugang zu Wirtschaftsanalysen unterstützt Coface Unternehmen noch besser beim Risikomanagement.

"Das innovative an unserer neuen Website ist, dass sie zu 100 Prozent aus der Sicht unserer Kunden aufgebaut ist. Mit Hilfe der neuen Features sind unsere Kunden jederzeit und überall informiert und können so die richtigen Entscheidungen treffen", so Christian Berger, Country Manager Coface Austria.

Alle Risiken auf einen Blick: Die Country Risk Map

Unternehmen haben mit der neuen Website jederzeit Zugang zu den aktuellsten Analysen und Expertisen der weltweiten Risikobewertung von einzelnen Ländern und Branchen: Bei der Country Risk Map erkennt der Kunde die weltweiten Länderrisiken auf einen Blick. Bei Interesse für ein bestimmtes Land erhält der Kunde die neuesten Studien und Analysen innerhalb von Sekunden. Besonders hilfreich ist die neue Vergleichsfunktion: Mehrere Länder können direkt gegenübergestellt werden.

Das Schlagwort Lösungsorientierung zieht sich durch die ganze Website. In Sachen Risikodeckung kann jetzt online schneller das richtige Produkt für die jeweiligen Bedürfnisse gefunden werden, denn thematisch ist die Website nach den Problemstellungen der Unternehmen aufgebaut. Fallbeispiele zeigen die verschiedenen Lösungswege auf.

Über Coface

Die Coface-Gruppe ist ein weltweit führender Kreditversicherer und bietet Unternehmen auf der ganzen Welt Lösungen für das Forderungsmanagement im Inlands- und Exportgeschäft. 2012 erreichte die Gruppe einen konsolidierten Umsatz von 1,6 Mrd. Euro. 4.400 Mitarbeiter in 66 Ländern bieten weltweiten Service vor Ort.

In Frankreich ist Coface Mandatar für die staatlichen Exportkreditgarantien. Coface ist eine Tochtergesellschaft von Natixis, einer Gesellschaft der Groupe BPCE für Unternehmensfinanzierung, Investment Management und spezielle Finanzservices.

