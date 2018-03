Foodie.fm Online Groceries expandiert in die baltischen Staaten

Helsinki (ots/PRNewswire) - Digital Foodie geht Partnerschaft mit Prisma Peremarket ein und eröffnet einen "Collect & Go"-Service in Estland

Digitale Foodie, Urheber der preisgekrönten Foodie.fm-Plattform, und Prisma Peremarket, eine in Estland tätige Einzelhandelskette, sind eine Partnerschaft eingegangen und eröffnen einen "Collect & Go"-Service in Estland.

Prisma Peremarket setzt die Foodie Product Suite ein, die unter anderem Online-Dienste für Verbraucher, Abholung im Geschäft und Qualitäts-Werkzeuge beinhaltet. Das Herzstück der Suite ist die Verkaufsfläche über mehrere Kanäle, die rund um Foodies lernfähige Empfehlungs-Engine aufgebaut ist. Den Verbrauchern bietet Foodie personalisierte Produkt- und Lebensmittel-Empfehlungen, die nahtlos mit dem Online-Shopping verknüpft sind. Die geschäftsinternen Tools auf Tabletbasis decken alle notwendigen Funktionen ab, um den Online-Betrieb von der effizienten Auswahl bis hin zur Organisation der Abholung im Ladengeschäft auszuführen.

"Der Einzelhandel erlebt einen massiven Wandel vom konventionellen Ladengeschäft zum Online-Shop. Die Verbraucher fordern Transparenz und einen zuvorkommenden Service, der an ihre individuellen Bedürfnisse angepasst ist. In nur zwölf Monaten haben wir die Online-Verkäufe der S-Gruppe in Finnland mehr als verdoppelt. Mit dem neuen 'Collect & Go'-Service in Estland kann Peremarket an die wachsenden Anforderungen der Verbraucher anknüpfen, einen besseren Kundenservice bieten und den Umsatz steigern", so Kalle Koutajoki, CEO von Digital Foodie.

"Das Tempo, mit dem sich die Verbraucher an die neuen Technologien anpassen, ist erstaunlich. Wir waren beeindruckt von der Technologie von Foodie und dem Niveau an Service, das Foodie in anderen Märkten in so kurzer Zeit bereitstellen konnte. Unser Ziel ist es, das Einkaufserlebnis mit Prisma so angenehm wie möglich zu gestalten, sei es offline oder online. Foodie ist ein perfekter Partner für uns", so Janne Lihavainen, CEO von Prisma Peremarket.

Der von Prisma angebotene neue "Collect & Go"-Service wird zunächst für Online-Bestellungen in den Mini-Märkten der Prisma-Express-Kette verfügbar sein. Kunden können Bestellungen online aufgeben, die gewünschte Filiale für die Abholung wählen und die bestellte Ware dann zwischen 10 und 20 Uhr abholen. Die Dienstleistung ist kostenlos. In der zweiten Phase wird der Service dann auf ein grösseres Sortiment und weitere Ladengeschäfte in Estland erweitert werden.

Auf den Collect & Go-Service von Prisma Peremarket kann man hier zugreifen:

Foodie.fm ist ein von Digital Foodie entwickelter Multi-Plattform-Service. Dabei handelt es sich um eine personalisierte Plattform für den Lebensmitteleinkauf, die von grossen Händlern und Marken genutzt wird. Für Verbraucher ist Foodie.fm ein kostenloser Service, der mit dem aktuell verfügbaren Produktsortiment und der Kasse eines Lebensmittelhändlers verlinkt ist und der Menschen dabei unterstützen soll, cleverer einzukaufen und besser zu essen. Das Kernstück des Dienstes besteht aus individuell angepassten Lebensmittel- und Produktempfehlungen, die den täglichen Einkauf einfacher und unterhaltsamer gestalten. Für Händler bietet die Plattform Foodie.fm alle Tools, die für den erfolgreichen Betrieb eines Internet-Geschäfts und Lieferservices erforderlich sind. Der Hauptsitz von Digital Foodie befindet sich in Helsinki, Finnland. http://www.foodie.fm

