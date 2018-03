Urlaub 2.0 - Reisen über soziale Netzwerke buchen: Sonne, Strand und Meer finden seniorbook-Nutzer ab sofort bequem über das eigene Netzwerk

München (ots) - seniorbook erweitert seine Community um den neuen Kooperationspartner onlineweg.de. Darüber können Mitglieder ab sofort direkt auf dem sozialen Netzwerk hochwertige Reisen buchen. Egal ob Strandurlaub, Städtetrip oder Abenteuerreisen, mit Hilfe der neuen onlineweg-Partnerseite sind auf seniorbook die Angebote aller namhaften Veranstalter zu finden.

seniorbook ist damit eines der ersten sozialen Netzwerke in Deutschland, auf dem Nutzer Reisen aller Art buchen können. Dabei bleibt der User auf der Seite und muss die Community nicht verlassen. Gleichzeitig sind Reiseumfelder und Angebote aufeinander abgestimmt. Das steigert Glaubwürdigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Akzeptanz seitens der Nutzer. Insgesamt befinden sich aktuell 16 Werbebanner auf seniorbook mit dem integrierten Deep-Link zu den jeweiligen Reisen.

Klickt der Nutzer beispielsweise auf den Kreuzfahrt-Werbebanner, wird er direkt zu thematisch passenden Angeboten geleitet. Seiner grundsätzlichen Ausrichtung folgend, bildet seniorbook auch bei der Urlaubsplanung das richtige Leben ab. Das umfasst eben das gesamte Spektrum vom Bade- bis zum Wintersporturlaub.

"Ein soziales Netzwerk wie seniorbook ist die digitale Erweiterung des richtigen Lebens. Reisen, aktiv sein, das Leben leben - all das steht bei unseren Nutzern hoch im Kurs. Sie können ab sofort in Reiseangeboten stöbern, ohne die Community verlassen zu müssen. So können sie all ihre Entdeckungen, Fragen etc. gleich in der Community diskutieren. Das ist so, wie vor einer Reisesendung am TV zu sitzen und sich gleichzeitig in der Community dazu auszutauschen", begründet Thomas Bily, Vorstand der Seniorbook AG die Kooperation mit onlineweg.de.

seniorbook ist seit dem 27. September 2012 online und zählt bereits knapp 70.000 registrierte Nutzer. Die Seniorbook AG wurde von den Vorständen Thomas Bily und Markus Erl im Juli 2011 gegründet. Das Unternehmen ist privat und unabhängig finanziert.

