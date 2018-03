Floridsdorf: "Erzähl-Konzert" mit Werken von Chopin

Wien (OTS) - Der Musik-Zyklus "Hommage an Frederic Chopin" wird fortgesetzt: Am Donnerstag, 28. November, stellt sich Elzbieta Mazur im "Mautner-Schlössl" (21., Pragerstraße 33) ein. Beginn des "Erzähl-Konzerts" der sympathischen Pianistin ist um 19.00 Uhr. Laut einer Mitteilung der Organisatoren interpretiert die Künstlerin an dem Abend "zukunftsweisende Werke" des namhaften Tondichters Chopin. Das Publikum wird über den Einfluss dieser Kompositionen auf die Entwicklung der Klavierkunst aufgeklärt. Der Titel des Konzerts heißt "Dem Talent nach ein Weltbürger". Eintrittskarten werden um 12 Euro an der Abend-Kasse verkauft. Der Verein "Freunde der Beethoven-Gedenkstätte" sorgt für die Koordination der Veranstaltung. Weitere Informationen fordern Musikliebhaber per-E-Mail an:

beethoven-floridsdorf@chello.at.

Allgemeine Informationen:

Veranstaltungen im "Mautner-Schlössl"

(Saal des Bezirksmuseums Floridsdorf):

www.bezirksmuseum.at

www.wien.gv.at/rk