Konzertabend "Von Liebe und Tod" in der Brigittenau

Wien (OTS) - Der Verein "Aktionsradius Wien" (20., Gaußplatz 11) hat Martin Spengler für ein Konzert am Dienstag, 26. November, verpflichtet. Im Vereinslokal am Gaußplatz spielt der Künstler mit dem Trio "Die foischn Wiener" zeitgemäße Wiener Musik. Um 19.30 Uhr beginnt der stimmungsvolle Musikabend, der unter dem Motto "Von Liebe und Tod" steht. Der Eintrittspreis beträgt 16 Euro. Neben Herrn Martin (Gitarre, Gesang) wirken Marie-Theres Stickler (Akkordeon, Gesang), Manuela Diem (Gesang) und Manuel Brunner (Kontrabass, Gesang) bei dem Konzert mit. Das Publikum hört die besten Stücke aus der aktuellen CD "die liebe, da dod und de aundan gfrasta". Von "Bsoffn" und "Oid wean" bis "Rotz und Wossa" und "Es is Zeit" enthält der Liederbogen so manches melodische Kleinod. Spenglers hinreißender "Wiener Blues" hat viele Facetten. Derzeit arbeitet der Musikus an einer neuen CD, die im März 2014 erscheinen soll und er rundet das Programm am Dienstag mit der einen oder anderen Kostprobe aus dem Album ab. Das "Aktionsradius Wien"-Team stellt die Frage "Melancholie im November?" und Martin Spengler gibt auf fein klingende Art die passende Antwort. Nähere Informationen: Telefon 332 26 94 bzw. E-Mail office @ aktionsradius.at.

