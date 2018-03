Einladung zur Spendenübergabe im Kinderhospiz Sterntalerhof

"LifeStyle Ladies"-Gründer Steiner: "Arbeit des Sterntalerhofes berührt mich sehr."

Wien (OTS) - Am 27.11.2013 wird Christopher Steiner, CEO von "LifeStyle Ladies", das Kinderhospiz Sterntalerhof besuchen und eine großzügige Geld-Spende, sowie kleine Aufmerksamkeiten für die Kinder an Geschäftsführer Harald Jankovits übergeben. "Meine Mitarbeiterinnen hatten die Idee, auf Geschenke an Lieferanten und Partner zu verzichten und stattdessen etwas an den Sterntalerhof zu spenden, weil hier wirklich jeder Cent gebraucht wird."

Der Vorstand des Sterntalerhofs, Harald Jankovits, bedankt sich für die Spende und meint: "Wenn unsere Arbeit in der Öffentlichkeit nicht nur geschätzt, sondern auch unterstützt wird, freuen wir uns umso mehr, denn der Sterntalerhof finanziert sich ausschließlich durch Spenden."

Der Sterntalerhof stellt betroffenen Familien liebevolle und professionelle Therapeuten zur Seite. Es geht darum, trotz eines Schicksalsschlags Tag für Tag Lebensfreude zu gewinnen und den Augenblick zu leben. Nichtsdestotrotz wird auch den Themen Sterben, Tod, in Würde Abschied nehmen Raum gegeben, sofern dies die Familie wünscht.

LifeStyle Ladies ist die führende österreichische Fitness-Kette für Frauen. Durch ein ausgeklügeltes Konzept und der schnellsten und effektivsten Trainingsform der Welt - der Power Plate - konnten innerhalb von nur vier Jahren über 120 Studios in Österreich, Deutschland und Frankreich eröffnet werden. Im Januar 2014 folgt Italien.

Wir laden die Vertreter der Medien herzlichst ein, bei der Übergabe der Spende dabei zu sein und freuen uns auf zahlreiches Erscheinen.

Spendenübergabe im Kinderhospiz Sterntalerhof



Datum: 27.11.2013, um 15:00 Uhr



Ort:

Sterntalerhof

Kitzladen 139, 7411 Loipersdorf-Kitzladen



