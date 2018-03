Terminaviso: Bürgerforum des Europaparlaments in Korneuburg, 29.11.

Diskutieren Sie mit Ihren Abgeordneten am 29.11., 18.00 Uhr in Korneuburg

Wien (OTS) - Was bewegt die Bürgerinnen und Bürger in Korneuburg? Welche Chancen sehen sie in der Europäischen Union? Welche Bedenken gibt es?

Diese und alle weiteren Fragen der Bürgerinnen und Bürger sind Gegenstand des Bürgerforums des Europäischen Parlaments.

Abgeordnete des Europäischen Parlaments und regionale PolitikerInnen stellen sich als direkte Diskussionspartner den Fragen der KorneuburgerInnen.

Mit:

Karin Kadenbach, Europaabgeordnete

Elisabeth Kerschbaum, Stadträtin

Peter Madlberger, Stadtrat

Paul Schmidt, Generalsekretär der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik

Moderation:

Rainer Nowak, Chefredakteur Die Presse

Wir laden alle VertreterInnen der Medien herzlich ein zum

Bürgerforumdes Europäischen Parlaments

Freitag, 29. November 2013

18 Uhr | Raiffeisensaal

Stockerauerstraße 94, 2100 Korneuburg

Rückfragen & Kontakt:

Informationsbüro des Europäischen Parlaments in Österreich

Mag. Huberta Heinzel, Presse-Attaché

Tel.: +43 1 516 17/201

huberta.heinzel @ europarl.europa.eu