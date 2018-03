KÄSE-KAISER 2014 - Beste Käseprodukte Österreichs wurden ausgezeichnet

Sensationelles Ergebnis für Berglandmilch: 7 goldene Statuen an Schärdinger bzw. Tirol Milch Käsespezialitäten

Aschbach (OTS) - Die AMA-Marketing prämierte am 21. November im Congress Graz die besten Käseprodukte des Landes mit dem Käsekaiser 2014.

Dieses Jahr gibt es für Berglandmilch einen besonderen Anlass zum Feiern. 7 von 10 zu vergebenden Auszeichnungen gingen an Schärdinger bzw. Tirol Milch Käsespezialitäten.

In der Kategorie Frischkäse - Schärdinger Rollino Kräuter, der elegante Frischkäse zeichnet sich durch seine außergewöhnlich zarte und cremige Konsistenz aus.

In der Kategorie Weichkäse - Schärdinger Kaisertaler, dieser ist ein Weichkäse mit besonders geschmeidigem schmelzendem Teig. Die Naturrinde mit einem natürlichen, feinen Milchschimmelanflug verleiht dem Käse einen zarten Biss.

In der Kategorie Schnittkäse mild-fein - der Schärdinger Grieskirchner, der feine österreichischer Butterkäse mit mild-buttrigem und leicht säuerlichem Geschmack. Eine gelbe Wachsschicht schützt den Käse vor dem Austrocknen.

In der Kategorie Hartkäse - Schärdinger Asmonte, dieser Käse verführt in herzhaft würzigem Stil und wird während seiner sechsmonatigen Reifepause regelmäßig mit Leinöl behandelt, das auf den Laib gebürstet wird.

In der Kategorie Käsespezialität - Schärdinger Affineur Weinkäse, diese Weichkäsespezialität ist ein Weichkäse mit Naturrinde, der mit Zweigeltgeläger reift und dadurch seinen fruchtig, säuerlichen Geschmack und seine dunkle Rinde erhält.

In der Kategorie beliebteste österreichische Käse in Deutschland wurde der Tiroler Felsenkeller Käse mit dem Käsekaiser 2014 ausgezeichnet. Die Reifung erfolgt in unserem Kitzbüheler Felsenkeller, in dem der Käse sorgfältig mit Rotkulturen gepflegt wird.

Erstmals wurde auch Publikums-Käsekaiser vergeben: Konsumenten konnten in erster Linie online ihren persönlichen Lieblingskäse wählen. "Wir freuen uns natürlich ganz besonders über diese Auszeichnung, bei der der Schärdinger Bergbaron überlegen die Gaumenwertung der Österreicherinnen und Österreicher für sich entscheiden konnte ", erklärt DI Josef Braunshofer, Geschäftsführung Berglandmilch eGen.

"Für uns sind solche Preise eine Bestätigung der hohen Qualität unserer Produkte. Beste Rohmilchqualität und viel Liebe und Erfahrung bei der Verarbeitungen führen zu besten Käsespezialitäten, die auch unsere Konsumenten im In- und Ausland schätzen", so DI Josef Braunshofer weiter.

