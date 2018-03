Das Vercise(TM)-System zur tiefen Hirnstimulation von Boston Scientific hat die CE-Kennzeichnung zur Behandlung von Dystonie erhalten

Natick, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Das erste System zur selektiven Stimulation ausgewählter Hirnbereiche zur Behandlung der Symptome dieser schwer beeinträchtigenden Erkrankung

Boston Scientific Corporation hat bekannt gegeben, dass sein Vercise(TM)-System zur tiefen Hirnstimulation (DBS - "deep brain stimulation") zur Behandlung von unbehandelbarer primärer und sekundärer Dystonie, einer neurologischen Bewegungsstörung, die durch unwillkürliche Muskelkontraktionen charakterisiert ist, die CE-Kennzeichnung erhalten hat.

Von Dystonie sind in Europa mehr als 500.000 Menschen, Erwachsene und Kinder betroffen. Es handelt sich um die dritthäufigste Bewegungsstörung nach Morbus Parkinson und essentiellem Tremor.[1] Die Symptome umfassen unwillkürliche Muskelkontraktionen mit verdrehten, repetitiven Bewegungen oder anormalen Haltungen, die schmerzhaft und behindernd sind. Das Vercise-DBS-System ist das erste System zur selektiven Stimulation bestimmter Hirnbereiche, mit dem die Behandlung individuell zugeschnitten werden kann und Symptome von Parkinson bewältigt werden können. Das System gibt Patienten mit Dystonie neue Hoffnung.

Die erste Implantation des Vercise-Systems zur Behandlung von Dystonie wurde am Charité Campus Virchow-Klinikum (CVK) unter der Leitung der Neurologin Prof. Dr. Andrea Kühn und Dr. Gerd-Helge Schneider aus der Abteilung funktionelle Neurochirurgie durchgeführt.

"Die Behandlung von sekundärer Dystonie stellte schon immer eine Herausforderung dar - die Wirksamkeit war in der Regel unvollständig und wurde durch Nebenwirkungen noch eingeschränkt. Das Vercise-DBS-System stellt einen Fortschritt in der Dystonie-Versorgung dar, indem es flexible und individuelle Programmierungsoptionen bietet, die auf jeden Patienten persönlich zugeschnitten werden können," so Prof.Dr. Andrea Kühn.

"Das Gerät selbst ist so konzipiert, dass es noch andere Vorteile bietet: Es hat die längste Batterielebensdauer aller DBS-Geräte und ist das kleinste implantierbare Gerät, was besonders bei jungen Patienten wichtig ist," erklärte Dr. Gerd-Helge Schneider.

"Die fortschrittliche Technologie des Vercise-DBS-Systems hat bei Parkinson-Patienten bereits zu signifikanten Verbesserungen des UPDRS-Motor-Scores geführt, was in vorläufigen Resultaten unserer multizentralen VANTAGE-Studie deutlich wurde," so Maulik Nanavaty, President der Abteilung Neuromodulation bei Boston Scientific. "Nach Erhalt der CE-Kennzeichnung wollen wir uns nun darauf konzentrieren, mit der Technologie die Lebensqualität der von Dystonie Betroffenen zu verbessern."

Das Vercise-DBS-System hat im Jahre 2012 die CE-Kennzeichnung und die australische TGA-Zulassung (der "Therapeutic Goods Administration") zur Behandlung von Morbus Parkinson erhalten. Es steht in Europa, Israel, Australien und Kolumbien zum Einsatz zur Ver fügung. In den USA ist Vercise Gegenstand klinischer Prüfungen und nicht im Handel erhältlich.

