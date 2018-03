Coms Plc schließt Übernahme von Redstone ab

London (ots/PRNewswire) - Business wie gewöhnlich für Coms und Redstone; die Marke Redstone wird

aufblühen

Coms plc hat bestätigt, dass die Übernahme von Redstone Converged Solutions Ltd ("Redstone") offiziell abgeschlossen ist.

Mit der Übernahme von Redstone hat Coms augenblicklich sein Portfolio gefestigt. Es bietet jetzt Unternehmen in Grossbritannien und Europa IT-Support an, Unternehmensinfrastruktur sowie Lösungen für Rechenzentren und smartes Bauen. Die einzige Bedingung für den Abschluss war die Zustimmung von Redstone plc Aktionären, die vor kurzem auf einer Redstone Mitgliederversammlung erzielt wurde. Die vereinbarte Summe der Transaktion waren GBP9,5 Millionen.

Dieser Kauf lässt das Coms Unternehmen zu einer Grösse anwachsen, die seine Stellung als führender Lieferant von umfassenden Lösungen für Telefonsysteme und Informationstechnologie (IT) an die Industrie gewährleistet.Coms vergrössert sofort seine Infrastruktur, Einnahmen und seinen Kundenstamm, und stellt somit sicher, dass es sich im im Laufe des Jahres 2013 weiterentwickelt haben wird und grosses Potential für das Unternehmen in der Zukunft bietet. Die Marke Redstone wird auch weiterhin existieren. Unrichtige Darstellungen liessen darauf schliessen, dass Redstone aus der Industrie verschwinden würde, aber das war weit von der Wahrheit entfernt. Es geht alles seinen gewohnten Gang, sowohl bei Coms als auch bei Redstone.

Dave Breith, CEO für Coms erklärt: "Wir sind hocherfreut, die Übernahme von Redstones ICT (Informations- und Kommunikationtechnolgie) Unternehmen abzuschliessen. Dies verdeutlicht unsere Absicht, ein wichtiger Spieler in dieser Branche zu werden. Redstone ist unsere siebte Übernahme im Jahr 2013; das Unternehmen befindet sich nun in der guten Lage, die komplette Gesamtlösung vom Anfang bis zum Ende anzubieten. Alle profitieren von diesem Kauf: Kunden, unsere Partner im Ärmelkanal, unsere Interessenvertreter



(stakeholder) und unser Personal. Wir werden auf der Marke Redstone aufbauen. Dies bedeutet sofortige Expansion und passt genau in unsere Wachstumsstrategie für Coms."

Coms plc ist an der Londoner Börse notiert (Alternativer Investment Markt). Coms wurde 2005 gegründet, und ist ein Anbieter von kompletten Telekommunikations und IT-Dienstleistungen (von Anfang bis zum Ende) an Unternehmen und Industrie. Von hosted VOiP Telefonsystemen zu Geschäftsinfrastruktur bietet Coms einen unübertroffen

en

Service an, der auf Innovation, Leidenschaft und Engagement baut. Im Gegensatz zu den meisten VoIP Anbietern, verlässt Coms sich nicht auf Drittanbieter. Wir besitzen und betreiben eine in Grossbritannien befindliche Carrier Grade (Betreiberniveau) Telefonie-Plattform.

Weitere Information erhalten Sie bei: Chris Phillips Marketing Manager +44(0)20-7148-1801 chris.phillips@coms.com