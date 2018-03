Vatikan: Mehr als sieben Millionen Pilger im "Jahr des Glaubens"

Präsident des Päpstlichen Neuevangelisierungsrates, Erzbischof Fisichella, zieht positive Bilanz

Vatikanstadt, 24.11.13 (KAP) Mehr als sieben Millionen Pilger sind nach vatikanischen Angaben im "Jahr des Glaubens" in Rom registriert worden. Diese Zahl berücksichtige jedoch nur die organisierten Wallfahrten und jene Pilger, die ihre Anreise mitgeteilt hätten, sagte der Präsident des Päpstlichen Neuevangelisierungsrates, Erzbischof Rino Fisichella, in einem am Sonntag von der vatikanischen Tageszeitung "Osservatore Romano" veröffentlichten Interview. Vor allem Pfarreien seien unter den Pilgergruppen stark vertreten gewesen, so Fisichella, der für die Organisation des Themenjahres verantwortlich war.

