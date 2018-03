Astellas im Zuge der internationalen SCRIP Awards 2013 zum "Unternehmen des Jahres" gekürt

London (ots/PRNewswire) - Auszeichnung für herausragende Leistungen im Finanz- und F&E-Bereich; Astellas bringt eine Reihe neuer Medikamente für hilfsbedürftige Patienten auf den Markt

Astellas ist im Zuge der 9. jährlichen SCRIP Awards zum Pharmaunternehmen des Jahres gekürt worden. Die Auszeichnung wird Pharmaunternehmen aufgrund herausragender Leistungen in allen Geschäftsbereichen verliehen, wobei neben kommerziellen Erfolgen auch die Entwicklungspipeline eine Rolle spielt. Die SCRIP Awards werden für Innovation und Spitzenleistung im gesamten internationalen biopharmazeutischen Sektor vergeben und zählen zu den prestigeträchtigsten Auszeichnungen der Branche.

Mit soliden Umsätzen und einer 17-prozentigen globalen Gewinnsteigerung hat Astellas im vergangenen Jahr zahlreiche andere Unternehmen aus dem biopharmazeutischen Sektor übertroffen. Echte Akzente hat das Unternehmen allerdings in den Bereichen Arzneimittelforschung und Innovation gesetzt. Während des für die SCRIP-Preisrichter massgeblichen Bewertungszeitraums (Juni 2012 bis Mai 2013) erhielten zehn Behandlungstherapien von Astellas die Zulassung weltweiter Arzneimittelbehörden. Überdies führte das Unternehmen 12 neue Marken auf 20 verschiedenen Märkten ein, darunter neuartige Behandlungen in den Bereichen Onkologie, Antiinfektiva und Urologie.

"Die Markteinführung 12 neuer Medikamente innerhalb eines einzigen Jahres erfordert enorme Weitsicht und Mühe. Deshalb ist es grossartig, als bestes Unternehmen der Branche geehrt zu werden", erklärte Ken Jones, Präsident und CEO von Astellas Pharma Europe Ltd. "Dank unseres soliden und beständigen Wachstums sind wir gut aufgestellt und können diesen Schwung für die zahlreichen aufregenden Entwicklungen nutzen, die uns nun bevorstehen. Dies sind die Ergebnisse unserer strategischen Verfahrensweise im F&E- und Lizenzbereich, bei der es in erster Linie darum geht, wirksame und sichere Medikamente für Therapiegebiete zu entwickeln, in denen medizinischer Bedarf besteht."

Astellas ging im Jahr 2005 aus der Fusion von Yamanouchi und Fujisawa hervor, in deren Rahmen nahezu zwei Jahrhunderte kollektiver Erfahrung bei der Produktion innovativer und zuverlässiger Medikamente miteinander vereint wurden. Durch langfristige Engagements in einer Reihe spezieller, strategisch ausgewählter Therapiegebiete möchte das Unternehmen in erster Linie erreichen, dass Patienten ein besseres Leben leben können. Bei der Forschung und Entwicklung (F&E) stehen Therapiegebiete im Vordergrund, in denen ein grundsätzlicher Bedarf an besseren Behandlungsoptionen besteht. Damit untermauert das Unternehmen sein Engagement zur Einführung neuer Pflegestandards für Ärzte und ihre Patienten.

In Verbindung mit der fundierten Sachkenntnis und dem langfristigen Ansatz bedeutet diese Spezialisierung, dass Astellas auch als Unternehmen mittlerer Grösse dazu in der Lage ist, einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Gesundheit von Menschen aus aller Welt zu leisten. Das Unternehmen ist ein anerkannter Marktführer in den Bereichen Urologie und Transplantation und produziert einige der am häufigsten verschriebenen Medikamente zur Behandlung von Patienten mit derartigen Erkrankungen. Zudem verfolgt Astellas die Zielsetzung, sich zu einem Marktführer im Bereich der Onkologie zu entwickeln.

Hinweise an Redakteure

Am Donnerstagabend des 21. November 2013 ist Astellas im Zuge der Preisverleihung der 9. jährlichen SCRIP Awards zum Pharmaunternehmen des Jahres gekürt worden.

Bei den SCRIP Awards handelt es sich um eine jährliche Initiative von SCRIP Intelligence, einer führenden Quelle für Nachrichten und strategische Analysen aus der globalen Pharmabranche. Nähere Informationen erhalten Sie hier:

http://www.scripintelligence.com/aboutus

INFORMATIONEN ZU ASTELLAS PHARMA INC.

Durch das Angebot innovativer und zuverlässiger Pharmazeutika verpflichtet sich das im japanischen Tokio ansässige Pharmaunternehmen Astellas Pharma Inc. der Verbesserung der menschlichen Gesundheit in aller Welt. Weltweit beschäftigt Astellas etwa 17.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen verfolgt die Zielsetzung, sich in den Bereichen Urologie, Immunologie (einschliesslich Transplantation) und Infektionskrankheiten, Onkologie, Neurowissenschaften, Diabetes-Mellitus-Komplikationen (DM) und Nierenerkrankungen zu einem Marktführer zu entwickeln. Nähere Informationen zu Astellas Pharma Inc. erhalten Sie auf der Unternehmenswebsite http://www.astellas.com/en.

Rückfragen & Kontakt:

Für nähere Informationen wenden Sie sich an: Mindy Dooa,

Kommunikationsleiterin, Astellas Pharma Europe Ltd, Handy:

+44(0)7826-912-339, E-Mail: mindy.dooa @ astellas.com