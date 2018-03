Termine am 25. November in der "Rathauskorrespondenz"

Änderungen vorbehalten

Wien (OTS) -

09.00 bis 18.00 Uhr, "Europaweite Konferenz Eliminating Violence Against Women - Intersectoral Approaches & Actions" und 26.11. (Rathaus, Festsaal, Eingang 1., Felderstraße, Feststiege 2, Akkreditierung Frau Birgit Kofler - kofler @ bkkommunikation.com, Konferenz: http://eige. europa.eu/content/event/eliminating-violence-against- women-in-europe-intersectoral-approaches-and-actions) 10.00 Uhr, Pressekonferenz der Wiener ÖVP "Media Quarter Marx - Geheimer Immobiliendeal der Stadt Wien" mit LAbg. Ulm und LAbg. Neuhuber (ÖVP Wien, 1., Rathausplatz 9) 10.30 Uhr, Mediengespräch "Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen - Europaweite Konferenz in Wien" mit StRin Frauenberger, StRin Wehsely, Dr.in Thérèse Murphy, Head of Operations, European Institute for Gender Equality (EIGE) und Dr.in Isabel Yordi Aguirre, Gender Adviser, WHO Europa (Rathaus, Nordbuffet, 1., Federstraße, 1. Stock, Stiege 4) 11.00 Uhr, Hissen der Fahne gegen Gewalt (Rathaus, 1., Friedrich- Schmidt-Platz 1) 11.00 Uhr, Besuch der Musikschule "Projekt ELEMU" mit StR Oxonitsch, 8., Grünentorgasse 9) 15.00 Uhr, Fototermin: "Eröffnung im neu sanierter Kindergarten Hasenleitengasse" mit StR Oxonitsch und BVin Angerer (11., Hasenleitengasse 9)

(Schluss) grc

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Christine Grasmuk

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Telefon: 01 4000-81076

E-Mail: christine.grasmuk @ wien.gv.at