Wintereinbruch - LR Köfer: Vollster Einsatz für Kärntens Bürger!

Straßenmeistereien sind kärntenweit im Einsatz. Frühzeitige Planungen sorgen für ideale und rasche Abläufe, auch in Notsituationen

Klagenfurt (OTS) - In weiten Teilen Kärntens hat im Laufe des gestrigen Samstag der Winter Einzug gehalten, vor allem in höheren Lagen kam es zum Teil zu starken Schneefällen. Was die Kinder und die begeisterten Wintersportler freut, ist für die Kärntner Autofahrerinnen und Autofahrer, für LKW-Lenker und für den öffentlichen Verkehr alles andere als positiv: "Aufgrund der detailierten Vorabplanungen in allen Straßenmeistereien konnte uns der Wintereinbruch überhaupt nicht überraschen. Kärntenweit sind beinahe alle unsere Meistereien im Einsatz und reagieren rasch auf Straßenprobleme, vor allem in bergigen Gebieten", berichtet der zuständige Straßenbaureferent und Landesrat des Team Stronach, Gerhard Köfer.

Laut Köfer sind Kärntens "Schneeräum- und Sicherheitsexperten" vor allem am Wurzenpass, dem Gailtalzubringer, in der Region Nassfeld und am Plöckenpass im Einsatz. "Aber auch am Loibl, der Turrach, dem Falkert, auf der Hochrindl, im oberen Mölltal und am Klippitztörl waren zahlreiche unserer Räumfahrzeuge im Dauerbetrieb. Die Verkehrsbehinderungen konnten sehr gering gehalten werden. Die Sicherheit der Lenker zu gewährleisten war ständig unser oberstes und wichtigstes Ziel", so Köfer, der auch darauf hinweist, dass über das gesamte Wochenende - auch in den Nachstunden - jederzeit Personal für Notsituationen "auf Abruf bereit steht". Weiters sind, wie Köfer ausführt, auch permanent Streufahrzeuge mit Salz für die Bürger unterwegs.

"An dieser Stelle möchte ich mich einmal mehr bei den vielen engagierten Mitarbeitern unserer Abteilung bedanken. Sie sorgen 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche für optimale Straßenbedingungen und für ein sorgenfreies Nachhause kommen für die Kärnterinnen und Kärntner", lobt Köfer abschließend.

