Industrie zu Klimakonferenz in Warschau: Isolation der EU schreitet fort

IV-Präsident Kapsch: Schwaches Gesamtergebnis - Klimapolitik wird zu globalem Umverteilungsbasar, Treibhausgasreduktion tritt in den Hintergrund

Wien (OTS/PdI) - "Trotz des zuletzt erreichten Kompromisses auf dem Weg zu einem neuen Abkommen bis 2015 ist das schwache Gesamtergebnis der Warschauer Klimakonferenz grundsätzlich zu hinterfragen. Die jüngste Konferenz zeigt mehr denn je, dass sich die internationale Klimapolitik zunehmend zum globalen Umverteilungsbasar entwickelt. Die Begrenzung von Treibhausgasemissionen als Kern der Klimapolitik hingegen tritt auf globaler Ebene zunehmend in den Hintergrund und bleibt eine einsame Absicht der EU, deren Isolation in dieser Frage fortschreitet. Weitere unilaterale und bedingungslose Vorleistungen der Union helfen dem Weltklima nicht, schaden jedoch Arbeitsplätzen und Wertschöpfung in Europa. Wir brauchen vielmehr ein verbindliches Abkommen auf globaler Ebene und ein verstärktes Setzen auf Innovation und Technologie für ein effizientes Energiesystem", so der Präsident der Industriellenvereinigung (IV), Mag. Georg Kapsch, heute, Samstag.

Nach wie vor mangle es offensichtlich insbesondere manchen Schwellenländern an der notwendigen Ernsthaftigkeit in Sachen klimapolitische Zielsetzungen. "Solange sich die neuen Industriestaaten wie China oder Singapur - deren pro-Kopf-Emissionen längst in der Größenordnung anderer Industriestaaten liegen, oder wie im Falle von Saudi Arabien oder Katar deutlich darüber - wie selbstverständlich in die Reihe klimapolitischer Entwicklungsländer stellen, bleibt eine umfassende globale Antwort auf den Klimawandel eine Illusion" so Kapsch.

Konkrete Ergebnisse seien in Warschau nur auf Nebenschauplätzen erzielt worden. Da ein umfassendes Abkommen aber erst für 2015 in Aussicht genommen ist, sei das magere Ergebnis von Warschau nicht verwunderlich. "Wesentlich schwerer wiegt allerdings, dass bei dieser Konferenz endgültig die Begrenzung von Treibhausgasen in den Hintergrund getreten ist. Stattdessen werden unter Verweis auf den Klimawandel ständig neue Finanzierungsinstrumente zugunsten der Entwicklungsländer geschaffen, deren Dotierung durch die Industrieländer, allen voran durch die EU, erfolgen soll", sagte der IV-Präsident zur weiter konkretisierten Kompensation von Extremwetterereignisse unter dem Titel "Loss and Damage". Irritierend seien im Zusammenhang der allgegenwärtigen Umverteilungsdebatte auch die wiederholten Zusagen an Entwicklungsländer über 100 Milliarden Dollar, die ab 2020 jährlich fließen sollen und deren Aufbringung bis dato völlig im Dunkeln liege, "außer der vagen Erwartung, dass auch der Privatsektor einen wesentlichen Teil zu tragen haben wird".

