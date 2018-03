TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Der grüne Stachel tut immer weh", von Peter Nindler, Ausgabe vom 24. November 2013

Die grüne Basis hält die Werte hoch und drückte deshalb Georg Willis Wahlergebnis in den Keller.

Innsbruck (OTS) - Georg Willi ist als Landessprecher alles andere als ein Wunschkandidat. Denn die Basis will in der grünen Spitze mitreden.

Die mageren 56 Prozent für Georg Willi in der Wahl zum Landessprecher drücken nicht nur die Befindlichkeit der grünen Basis gegenüber dem Neo-Nationalrat und langjährigen Gestalter der grünen Politik in Tirol aus. Vielmehr wollen die Mitglieder verstärkt mitreden. In den vergangenen Monaten hat sich fast alles um Schwarz-Grün gedreht. Willi war Wegbereiter für den Wechsel von der Oppositions- auf die Regierungsbank, jetzt ist er als Landessprecher erneut Teil des grünen Triumvirats mit Regierung und Klub.

Wenn LHStv. Ingrid Felipe im Vorfeld der Landesversammlung davon gesprochen hat, dass die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilt werden sollte, dann dachte sie wohl auch an einen internen Machtausgleich mit der Landessprecherin als verlängertem Arm der Landesversammlung (Basis). Im Alltagspragmatismus der schwarz-grünen Regierungskompromisse hätte es so stets einen pieksenden grünen Wertestachel gegeben.

Der etablierte Georg Willi kann diese Funktion nicht mehr ausüben, seine Mitbewerberin Daniela Weissbacher hingegen schon. Ihre 44 Prozent sind deshalb ein Warnschuss vor den Bug. Die Basis hat das grüne Establishment eben bei der Landesversammlung gepiekst.

Dass letztlich doch der erfahrene Grünpolitiker und nicht die unerfahrene Newcomerin gewählt wurde, hat wohl damit zu tun, dass man nach dem schwarz-grünen Regierungsexperiment nicht noch eines draufsetzen wollte. Ein Experiment reicht vorerst. Willi, und das wissen auch seine Kritiker, ist Profi und Kommunikator. Und unterm Strich wohl keine falsche Wahl, wenn es um den Aufbau neuer regionaler Grünstrukturen und eine bessere Vernetzung geht.

