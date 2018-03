ASBÖ: Erstes Philippinen-Team kehrt zurück

Samariterbund-Auslandsexperte Ing. Manfred Führer kommt morgen Sonntag, 24.11.2013, um 06:45 in Wien-Schwechat an

Wien (OTS) - Das erste Philippinen-Team unter der Führung von ASBÖ-Auslandsexperten Ing. Manfred Führer kommt am Sonntag, den 24. November 2013, um 06:45 in Wien Schwechat an. Auf den Philippinen befindet sich derzeit noch ein 12-köpfiges Samariterbund Medic-Team, das ein Feldspital leitet und Erstversorgung bei der betroffenen Bevölkerung durchführt.

Es besteht die Möglichkeit, am Flughafen das zurückkehrende Einsatz-Team zu interviewen, Bildmaterial vom Einsatz steht zur Verfügung.

Das Leid der Menschen ist unfassbar groß, die Philippinen sind auf die Unterstützung von ausländischen Hilfsorganisationen angewiesen.

Spendenkonto: PSK: 00093 028 745, BLZ 60000 Stichwort: ASBÖ Auslandshilfe. Kontoinhaber: Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs, Bundesverband, Hollergasse 2-6, 1150 Wien.

Auch Spenden per SMS sind möglich - einfach eine SMS mit einem von Ihnen gewählten Spendenbetrag (max.100 Euro) an 0664 6 600 044. Spenden an den Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs sind steuerlich absetzbar.

