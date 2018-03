ASFINAG: Neue Bodenmarkierung wird bei Glättegefahr rot und blau

Weltweit erster Versuch mit Warnzeichen auf A 2 bei Graz, das bei Kälte die Farbe ändert

Graz (OTS) - Die Temperaturen sinken und damit steigt auch die Gefahr, dass im warmen Auto sitzende Verkehrsteilnehmer die Wirkung sich ändernder Fahrbahnverhältnisse unterschätzen. Bei Temperaturen von knapp über oder unter dem Gefrierpunkt ändert sich auch die Länge des Bremsweges, selbst mit guter Winterbereifung. Den Wetter- und Fahrbahnverhältnissen angepasst zu fahren - also mehr Abstand, geringeres Tempo - wäre das Gebot der Stunde.

Vor allem an exponierten Stellen wie etwa Brücken kann es aber schneller und für den Autofahrer auf den ersten Blick nicht erkennbar zu Temperaturunterschieden auf der Fahrbahn kommen. Um Autofahrer darauf aufmerksam zu machen, hat die ASFINAG einen weltweit einzigartigen Pilotversuch gestartet. Auf Initiative des ASFINAG-Experten Erich Putz (er ist für alle Bodenmarkierungen auf Autobahnen und Schnellstraßen der ASFINAG zuständig) hat die Wiener Firma Rembrandtin, Spezialist in Sachen Farben und Lacke, einen Zusatzstoff für Bodenmarkierungs-Farben entwickelt, der auf Kälte reagiert. Die Eigenschaft bestimmter Substanzen, die Farbe zu ändern, nennt sich Thermochromie. Bekannt ist dieses Prinzip bisher vor allem im Zusammenhang mit Erwärmung, wie etwa bei Kaffeehäferln oder bei den so genannten Stimmungsringen.

Gefahrenzeichen mit Schneekristall

Das neuartige "Warnzeichen" wurde vorerst an zwei Stellen auf der A 2 Süd Autobahn aufgebracht. In Pinggau und bei Graz, jeweils in Fahrtrichtung Wien, wurden Gefahrenzeichen mit einem Schneekristall markiert. "Bei normalen Temperaturen ist dieses Verkehrszeichen nahezu transparent", erklärt ASFINAG-Geschäftsführer Rainer Kienreich. "Sobald es kälter wird, verändert sich die Spezialfarbe aber." Der Rahmen wird, so wie bei den üblichen Gefahrenzeichen rot, der Schneekristall wird blau. Autofahrer können dadurch schon von weitem erkennen, dass die Fahrbahntemperatur 0 Grad oder weniger hat, und ihr Fahrverhalten entsprechend anpassen.

Der Pilotversuch mit dem neuen Zusatzstoff läuft vorerst über den Winter 2013/2014. "Bewährt sich diese Markierung, sollen ,rot-blaue Kältezeichen' die Verkehrsteilnehmer im Winter künftig verstärkt warnen", sagt Putz.

ASFINAG hat 450 Glättemeldeanlagen in Betrieb

Mit den Markierungen sollen Verkehrsteilnehmer zusätzlich informiert werden. Die ASFINAG selbst hat bereits seit Jahren ein anderes System im Einsatz, um mögliche Gefahrenstellen bereits vorab zu erkennen. An zahlreichen Stellen sind in der Fahrbahn so genannte Glättemeldeanlagen eingebaut, mehrere Sensoren überwachen dabei Niederschlagsart und -menge, Temperatur, vorhandenen Salzgehalt auf der Fahrbahn und ähnliches. Bei Unterschreiten der eingestellten Grenzwerte erhält die jeweils zuständige Überwachungszentrale der ASFINAG ein Signal und alarmiert die Autobahnmeisterei, um - zum Beispiel - durch vorbeugende Salzstreuung eine Glatteisbildung zu verhindern.

450 derartige Wetterinformationssysteme sind etwa nach Tunnelanlagen oder im Bereich von Brücken bereits aktiv, weitere 50 werden in Zukunft noch installiert.

