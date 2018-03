Stadtrat Ludwig: Start der 2. Sanierungstranche der Werkbundsiedlung

16 Häuser werden im Rahmen der neuen Etappe umfassend revitalisiert

Wien (OTS) - Seit dem Jahr 2011 wird die Wiener Werkbundsiedlung, die weltweit zu den herausragenden Beispielen moderner Architektur zählt, erneuert. Aufgrund der extrem aufwändigen Anforderungen - für jedes Haus müssen in enger Kooperation mit dem Bundesdenkmalamt und in Abstimmung mit den MieterInnen individuelle und maßgetreue Detaillösungen erarbeitet werden - wird die Sanierung des bewohnten Kulturguts in mehreren Tranchen durchgeführt.

Kürzlich starteten die Sanierungsmaßnahmen für weitere 16 von insgesamt 48 Gemeindesiedlungshäusern der Wiener Werkbundsiedlung. *****

Der erste Sanierungsabschnitt, der drei leer stehende und ein bewohntes Haus - in der Woinovichgasse 16, 18 und 20 sowie der Veitingergasse 85 - umfasste, konnte im Vorjahr erfolgreich abgeschlossen werden. Unmittelbar danach begannen die Vorarbeiten für die Folgetranche. Jedes einzelne Haus wurde befundet und ein individuelles Sanierungskonzept erstellt.

"Der Gesamtaufwand für die Wiener Werkbundsiedlung wird rund 10 Millionen Euro betragen. Für den zweiten Sanierungsabschnitt, der voraussichtlich im November 2014 abgeschlossen werden wird, sind rund 2,9 Millionen Euro veranschlagt", informiert Wohnbaustadtrat Michael Ludwig. Ziel sei es, bei der Revitalisierung der Werkbundsiedlung ein Optimum - hinsichtlich des Denkmalschutzes, der Nachhaltigkeit der Maßnahmen sowie der Wohnqualität - zu erreichen. "Ohne den Einsatz beträchtlicher Fördermittel der Stadt Wien im Gesamtausmaß von rund 7 Millionen Euro wäre dies nicht möglich", betont er.

Die im Rahmen der ersten Etappe sanierten Häuser vermitteln bereits ein getreues Bild von der außerordentlich hohen Qualität der Maßnahmen. "Mit der Sanierung trägt die Stadt Wien nicht nur der großen Bedeutung der Werkbundsiedlung als Wiener Kulturgut voll Rechnung, sondern auch dem Wunsch der Mieterinnen und Mieter nach einem gesteigerten Wohnkomfort", unterstreicht der Wiener Wohnbaustadtrat.

Sanierungsmaßnahmen im 2. Bauabschnitt

Die 16 Häuser, die nun erneuert werden, befinden sich an den folgenden Adressen:

- Engelbrechtweg 9 und 11

- Jagicgasse 08, 10 sowie 12

- Woinovichgasse 3, 11, 13, 15, 17, 19, 22, 26, 28, 30 sowie 32

Mit Ausnahme der Häuser Jagicgasse 12 und Woinovichgasse 26 sind alle vermietet und bewohnt.

Nachstehende Maßnahmen werden ausgeführt, wobei aufgrund individueller Konzepte auch Abweichungen möglich sind:

Kellertrockenlegung

Kanalsanierung

Instandsetzung der Außenanlagen und des Gartenzauns

Sanierung der Terrassen und Balkone

Sanierung des Daches inkl. Dachdämmung

Fassadensanierung

Sanierung der Metallteile

Sanierung der Fenster und Außentüren inkl. Kellerfenster

Herstellung neuer Elektrozuleitungen und Erneuerung des Verteilers

Herstellung neuer Wasserzuleitungen

Installation von Lüftungen

Sanierung der Kamine

Sanierung von innenseitigen Feuchteschäden

Maßnahmen im Inneren wie die Sanierung der Böden, Erneuerung der Elektro- und Haustechnik etc.

Der weitere Terminfahrplan

Baubeginn 3. Tranche: Herbst 2014

Baubeginn 4. und letzte Tranche: Herbst 2015

Abschluss Sanierung der gesamten Siedlung: Ende 2016

Für die professionelle Abwicklung der Sanierung zeichnet die von Wiener Wohnen mit der Neue Heimat-Gewog-Tochter "at home" Immobilien GmbH gegründete Gesellschaft WISEG - Wiener Substanzerhaltungsges.m.b.H & Co KG - verantwortlich. Die MitarbeiterInnen der WISEG stehen den BewohnerInnen im Rahmen von MieterInnenversammlungen, vor allem aber von Einzelgesprächen mit umfassender Information und Beratung zur Seite.

Kompetente architektonische Betreuung leistet in Kooperation mit den ExpertInnen des Bundesdenkmalamts das Wiener Architekturbüro Praschl-Goodarzi Architekten (P.Good).

Die Gesamtsanierungskosten können bei weitem nicht aus der Mietzinsrücklage gedeckt werden, da die jährlichen Mieteinnahmen nicht mehr als rund 60.000 Euro - die durchschnittliche Nettomiete beträgt 1,50 Euro/m2 - ausmachen. Die Kosten für die Revitalisierung der 48 Gemeindesiedlungshäuser - rund 10 Mio. Euro - werden daher, um die MieterInnen möglichst wenig zu belasten, größtenteils aus dem Zentralbudget von Wiener Wohnen und durch Fördermittel der Stadt Wien im Ausmaß von rund 7 Mio. - finanziert. Zusätzlich fördert das Bundesdenkmalamt die Sanierung mit rund 40.000 Euro.

Die 48 Häuser der Werkbundsiedlung befinden sich weiterhin im Eigentum der Stadt Wien, die Mietverträge bleiben selbstverständlich aufrecht.

Ob Wissenswertes zur Entstehungsgeschichte der Wiener Werkbundsiedlung, Detailinformationen über die Häuser oder Biografien der beteiligten ArchitektInnen: Das "Virtuelle Museum" ermöglicht auch von Zuhause aus umfassende Einblicke in das Wiener Architekturjuwel. Die Inhalte der virtuellen Ausstellung sind zudem auch für den Besuch vor Ort als Smart-Applikation abrufbar und umfassen auch eine "Highlight-Führung" im Audioformat, vergleichbar mit einer Audio-Guide-Lösung in einem konventionellen Museum. Die Smartphone-Applikation kann kostenfrei (App-Store, Android-Market) heruntergeladen werden.

Für Nicht-Smartphone-NutzerInnen wurde (an Stelle des früheren Trafohauses, angrenzend an die Adresse Woinovichgasse 32) ein Infopoint mit Free-WLAN-Station und Touchscreen geschaffen, der ebenfalls kostenfreien Zugang zu allen Informationen bietet. Alle Inhalte werden auch in Englisch - als Service für die vielen internationalen BesucherInnengruppen, die jährlich die Wiener Werkbundsiedlung besichtigen - angeboten. (Schluss) da

