"profil": Peter Bogner wird neuer Direktor der Kiesler-Stiftung

Ex-Künstlerhaus-Leiter Bogner folgt Monika Pessler nach, die ins Wiener Freud-Museum wechselt

Wien (OTS) - Wie das Nachrichtenmagazin "profil" in seiner Montag erscheinenden Ausgabe berichtet, wird der frühere Künstlerhaus-Chef Peter Bogner neuer Direktor der Kiesler-Stiftung.

Mehr als 50 Personen bewarben sich für die Direktion der Österreichischen Friedrich und Lillian Kiesler Privatstiftung; schließlich setzte sich der 1963 geborene Peter Bogner - von 2002 bis 2013 Chef des Künstlerhauses - durch. Der Kunsthistoriker wird am 1. Dezember sein Amt antreten. Er folgt Monika Pessler nach, die seit 2003 die Institution leitete und mit Anfang nächsten Jahres in das Wiener Sigmund-Freund-Museum wechselt. Die 1997 gegründete Privatstiftung verwaltet den Nachlass des Kunst-, Architektur- und Theatervisionärs Kiesler (1890-1965), der seine künstlerischen Wurzeln in Wien hatte und später in die USA auswanderte.

