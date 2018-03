"profil": Washingtons Sonderbotschafter für Holocaust-Vermögen Davidson lobt Österreichs Kunstrestitution als "beispielhaft"

Kunstfund in Deutschland ist für US-Sonderbotschafter "potenziell höchst strittiger Fall"

Wien (OTS) - In einem Interview in der Montag erscheinenden Ausgabe des Nachrichtenmagazins "profil" spendet Douglas Davidson, Sonderbotschafter des US-Außenministeriums für Holocaust-Vermögen, Österreich en ausdrückliches Lob: "Was mit dem Kunstrückgabegesetz und dem Entschädigungsfonds für NS-Opfer geleistet wurde, ist beispielhaft." Davidson weiter: "In vieler Hinsicht ist Österreich zum Vorbild geworden."

Der Spitzendiplomat war von Kunstministerin Claudia Schmied zu einem Festakt aus Anlass von 15 Jahren Kunstrückgabegesetz nach Wien eingeladen worden und flog anschließend zu einer Fact-Finding-Mission im Fall des Münchner NS-Raubkunstfunds nach Berlin. Douglas Davidson gegenüber "profil": "Dieser Kunstfund ist ein komplizierter und potenziell höchst strittiger Fall."

Die Erwartungen Washingtons an Berlin beschrieb der Diplomat deutlich: "Aus der Sicht der USA: Wenn Kunst von den Nazis geraubt worden ist, gibt es Wege, sie an die rechtmäßigen Eigentümer oder ihre Erben zurückzugeben. Und das sollte getan werden."

Aufhorchen lässt der US-Sonderbotschafter für Holocaust-Vermögen mit seiner Aussage, dass die nun aufgetauchte Sammlung des NS-Kunsthändlersohns Cornelis Gurlitts unter die Rückgabeverpflichtung der Washingtoner Prinzipien falle, obwohl sie privat sei. Douglas Davidson im "profil"-Interview: "Meiner Ansicht nach gilt auch hier: Gestohlenes sollte an seine rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden."

Rückfragen & Kontakt:

"profil"-Redaktion, Tel.: (01) 534 70 DW 3501 und 3502