"profil": Affäre Madoff: Justiz ermittelt nun auch gegen Gerhard Randa

Ehemaliger Bank-Austria-Chef Beschuldigter im Komplex "Primeo"

Wien (OTS) - Wie das Nachrichtenmagazin "profil" in seiner Montag erscheinenden Ausgabe berichtet, hat die Staatsanwaltschaft Wien ihre Ermittlungen in der Affäre Madoff/Bank Austria nun auf den früheren Bank-Austria-Generaldirektor Gerhard Randa (1995-2003) ausgedehnt. "Ich kann bestätigen, dass Gerhard Randa als Beschuldigter geführt wird", so die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Nina Bussek gegenüber "profil". In einer "profil" übermittelten schriftlichen Stellungnahme hält Randa fest: "Ich wurde am 19. November am späten Nachmittag vom Syndikus der BA informiert, dass ich im Ermittlungsverfahren in der Causa Primeo als Beschuldigter geführt werde. Einen über diese Info hinausgehenden Wissensstand habe ich nicht." Über die Fondstruktur "Primeo" wurden ab 1997 Anlegergelder eingesammelt und Bernard Madoff zur Veranlagung übertragen. Die Bank Austria soll dabei über die Konzerntochter BA Woldwide Fund Management Ltd. mit Sitz auf den British Virgin Islands Provisionen ohne entsprechende Gegenleistungen verrechnet haben. Die Verdachtsmomente lauten unter anderem auf Untreue und Betrug und richten sich gegen mehrere ehemalige Bank-Austria-Mitarbeiter sowie gegen die Bank selbst.

