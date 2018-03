Novocure kündigt die Markteinführung des inovitro(TM)-Systems für Laborforschung an

(PRN) - - Mit dem inovitro-System für Laborforschung können Wissenschaftler die Auswirkungen von Tumor-Therapie-Feldern (Tumor Treating Fields) in Krebszellen untersuchen.

New York (ots/PRNewswire) - Novocure gab heute die Markteinführung von inovitro bekannt. Dabei handelt es sich um ein proprietäres System für Laborforschung, mit dem Wissenschaftler im Labor Tumor Treating Fields (TTFields) auf Krebszellen einwirken lassen können.

"Mit dem inovitro können Wissenschaftler erstmalig problemlos die Auswirkungen von TTFields auf Krebszellen untersuchen," sagte Dr. Moshe Giladi, Leiter der präklinischen Forschung bei Novocure. "Das System ist so aufgebaut, dass Wissenschaftler die Auswirkungen verschiedener Feldparameter und TTField-Synergien mit verschiedenen Kombinationen von Medikamenten und Strahlungen untersuchen können."

Das von Novocure entwickelte und hergestellte inovitro besteht aus einem TTField-Generator, proprietärer Steuersoftware und 5 Grundplatten mit je 8 Keramik-Petrischalen mit sehr hoher Dielektrizitätskonstante. Die ersten 3 inovitro-Systeme wurden in der neurologischen Abteilung des Beth Israel Deaconess Medical Center in Boston, im UT Southwestern Medical Center in Dallas und im Karolinska Institute in Schweden installiert.

"Wir freuen uns sehr, dass wir ein Forschungsinstrument anbieten können, mit dem Prüfärzte die Auswirkungen von TTFields in Krebszellen einfach und effizient untersuchen können", sagte Dr. Yoram Palti, Gründer und technischer Leiter von Novocure. "Dieses Plug-and-Play-System mit hohem Durchsatz wird es der Forschungsgemeinschaft ermöglichen, schnell ein tieferes Verständnis der Wirkprinzipien dieser neuen Behandlungsmethode von Krebs zu erhalten."

Informationen zum inovitro

Das inovitro ist ein proprietäres Plug-and-Play-Laborforschungsinstrument mit hohem Durchsatz. Das System besteht aus einem TTFields-Generator, der mit proprietärer Software gesteuert wird, und bis zu 5 Grundplatten mit je 8 Keramik-Petrischalen mit sehr hoher Dielektrizitätskonstante. Mit dem inovitro können Forscher die Intensität und Frequenz der TTFields in den einzelnen Keramikschalen festlegen und die Echtzeitwerte dieser Parameter während eines Experiments beobachten.

Das inovitro ist nicht für den klinischen Einsatz oder die in-vitro-Diagnostik vorgesehen.

Informationen zu TTFields

TTFields sind sehr schwache elektrische Wechselfelder mittlerer Frequenz. Es hat sich gezeigt, dass TTFields, die während der Vermehrung der Krebszellen auf die elektrisch geladenen Zellkomponenten einwirken, in vitro und in vivo das Wachstum der Krebszellen verlangsamen und umkehren. TTFields sind für die Behandlung von Patienten mit rezidivem Glioblastom mit dem NovoTTF-100A System zugelassen. Das NovoTTF-100A System hat die Marktzulassung in den Vereinigten Staaten (USA) erhalten und ist ein in der Europäischen Union, der Schweiz, Australien und Israel für den Verkauf zugelassenes CE-gekennzeichnetes Gerät.

Informationen zu Novocure(TM)

Novocure Limited ist ein privates, im onkologischen Bereich tätiges Unternehmen aus Jersey Isle, das eine neuartige Therapie für solide Tumore, die sogenannte NovoTTF-Therapie, entwickelt hat. Novocure ist in den USA in Portsmouth, NH, und New York, NY, ansässig. Darüber hinaus hat das Unternehmen Niederlassungen in der Schweiz und in Japan sowie ein Forschungszentrum in Haifa, Israel. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.novocure.com.

