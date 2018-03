«Nachtschichten»: Die beste News-App der Schweiz 2013 (Bild/Dokument)

Die iPad-App «Nachtschichten», produziert von Studierenden der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK), wurde am 20. November mit dem Best of Swiss Apps Award 2013 in Gold in der Kategorie News ausgezeichnet. «Nachtschichten» setzte sich gegen die News-App der Aargauer Zeitung (Silber) und die App «NZZ.ch für das iPhone» (Bronze) durch.

Die iPad-App «Nachtschichten» porträtiert in einem Videomagazin sieben Personen, die ihre Arbeit nachts in Zürich ausüben - vom Feuerwehrmann bis zur Tänzerin. «Das Magazin ist in allen Bereichen attraktiv und für den Benutzer intuitiv und selbsterklärend. Die App zeigt ein zukunftsweisendes Format. Für die Kategorien-Jury ist dies die beste News-App des Jahres», so die Fachjury. «Nachtschichten» wird gratis im iTunes App Store zum Download angeboten.

Entstanden ist die App in der Vertiefung Cast/Audiovisuelle Medien des Bachelors Design der ZHdK. Der Leiter der Vertiefung, Martin Zimper, freut sich über die Auszeichnung: «Unser Team sieht das als Anerkennung des Weges, den wir seit 2007 gehen: mit neuen audiovisuellen Formen im Netz und auf allen Bildschirmen und Geräten zu experimentieren und "short stories for the shared screens" zu gestalten.»

Die App-Inhalte wurden produziert von den Studierenden Marwan Abdalla, Thomas Balmer, Nadim Elhady, Raffael Greminger, Tamar Hächler, Beat Krapf, Angelo Mabellini und Stephanie Tresch. Betreut wurden sie von Nico Lypitkas (Projektleitung), Eric Andreae (Assistenz) und den Dozierenden Ulrike Beling, Marc Lepetit und Nina Thoenen.

Best of Swiss Apps ist eine Initiative der Best of Swiss Web GmbH, der Swiss Internet Industry Association, dem Schweizer Branchenverband der digitalen Wirtschaft und der Netzmedien AG.

