"im ZENTRUM": Immer alle auf die Lehrer - wo bleibt die neue Schule?

Am 24. November um 22.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Der Beschluss des neuen Dienstrechts für Lehrerinnen und Lehrer gegen den Willen der Gewerkschaft hat jetzt Konsequenzen:

Kampfmaßnahmen bis hin zum Streik sind nicht ausgeschlossen. Warum wehren sich die Lehrer seit vielen Jahren gegen eine Modernisierung ihres Dienstrechts? Haben sie zu Unrecht den Ruf der ständigen Blockierer? Was haben die Schülerinnen und Schüler eigentlich davon? Und wie soll die ideale Schule aussehen? Darüber diskutieren am Sonntag, dem 24. November 2013, um 22.00 Uhr in ORF 2 bei Ingrid Thurnher "im ZENTRUM":

Gabriele Heinisch-Hosek

Beamtenministerin, SPÖ

Paul Kimberger

Chef-Verhandler der Lehrergewerkschaft

Niki Glattauer

Hauptschullehrer und Autor

Doris Schöppl

Lehrerin HAK Eferding

Anna Strümpel

Schülerin, 16 Jahre alt, besucht die siebente Klasse eines Gymnasiums in Wien

Karl Heinz Gruber

Erziehungswissenschaftler

