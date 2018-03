Sport.Land.Niederösterreich bringt wieder 800 Skianfänger auf die Piste

Bohuslav: Soll Kindern den Einstieg in den Skisport erleichtern

St. Pölten (OTS/NLK) - Das Sport.Land.Niederösterreich erleichtert auch im Jahr 2013 wieder 800 Skianfängern mit Gratisskikursen den Einstieg ins Skivergnügen. Für Sport-Landesrätin Dr. Petra Bohuslav geht es darum, "Mädchen und Burschen im Alter von fünf bis zehn Jahren den Einstieg in den Skisport zu erleichtern. Um auch nachhaltige Wirkung zu erzielen, bekommen die Kinder nach erfolgreicher Absolvierung des Skikurses zusätzlich eine gratis Saisonkarte für das jeweilige Skigebiet".

Das Angebot gilt für Kinder mit Hauptwohnsitz in Niederösterreich, richtet sich ausnahmslos an Anfänger und umfasst einen kostenlosen zwei-Tages-Einsteigerkurs fürs Skifahren und Snowboarden geleitet von geprüften Skilehrern. Mit unterstützt wird diese österreichweit einzigartige Aktion vom NÖ Landesskiverband und dem NÖ Landesskilehrerverband. Die Kurse finden vom 14. bis 15. Dezember in Lackenhof am Ötscher, Hochkar, Annaberg, St. Corona am Wechsel, Mönichkirchen, Karlstift, Jauerling, Forsteralm bei Waidhofen an der Ybbs und am Semmering statt. Auch Ex-Skistar Thomas Sykora unterstützt diese Aktion: "Kinder brauchen besonders auch im Winter viel Bewegung und Sauerstoff. Mit dem Skisport haben sie jede Menge Spaß und es fördert ihr gesundes Wachstum."

Dieses Angebot gibt es heuer bereits zum 8. Mal. Insgesamt konnte das Bundesland Niederösterreich damit bisher rund 5.700 Kindern den Einstieg ins Skivergnügen ermöglichen. In den angeführten Skigebieten stehen zusammen 800 Plätze zur Verfügung. Besonders zu beachten für alle teilnehmenden Mädchen und Burschen ist die Helmpflicht. Es gibt die Möglichkeit einen Helm unter www.achtung.at, unter der Telefonnummer 0316/42 60 22 oder unter office @ achtung.at um 13,50 Euro erwerben. Die Anmeldung ist ab 22. November unter www.sportlandnoe.at möglich.

Nähere Informationen: Projektleiter Toni Pfeffer, Sportland NÖ-Koordinator, Telefon 02742/9005-16149.

