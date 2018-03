Korrektur zu OTS0079 - SPÖ-Termine von 25. November bis 1. Dezember 2013

Wien (OTS/SK) - Der für Mittwoch, 27. November 2013, in unserer Wochenvorschau OTS0079 angekündigte Termin - Verteidigungsminister Gerald Klug nimmt an der Verabschiedung der AUTCON- und UNIFIL-Kontingente teil - findet am Donnerstag, 28. November 2013, statt. ****

DONNERSTAG, 28. November 2013:

10.30 Uhr Verteidigungsminister Gerald Klug nimmt an der Verabschiedung der AUTCON- und UNIFIL-Kontingente teil (Hackher-Kaserne, 8101 Gratkorn).

(Schluss)

