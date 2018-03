Anstoß zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Brasilien 2014(TM) findet auf Hybridrasen statt

Brüssel (ots/PRNewswire) - - São Paulo-Stadion entscheidet sich für das DESSO-GrassMaster-System

Das DESSO GrassMaster-System wird gerade in der neu errichteten Arena de São Paulo verlegt. Das Stadion wurde zur Austragung der Eröffnungsfeier sowie des Eröffnungsspiels der Fussball-Weltmeisterschaft Brasilien 2014 ausgewählt. Im Laufe des Turniers werden weitere fünf Spiele dort stattfinden, einschliesslich des Halbfinales.

Das Hybride-System Desso GrassMaster ist eine 100-prozentige Naturrasenfläche, die durch 20 Millionen Kunstfasern verstärkt wird. Mit diesem System wird die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2014(TM) während des gesamten Turniers ein perfektes Spielfeld haben.

Nachhaltige Lösung während und nach der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2014(TM)

Die Stadien der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2014(TM) werden in einem kurzen Zeitraum intensiv benutzt werden, sowohl zu Spiel- als auch Trainingszwecken. Dank seines Verstärkungssystems bietet DESSO GrassMaster einen zuverlässigen Spielbelag bei allen Wetterbedingungen.

Das System besteht aus einem 100-prozentigen Naturrasen, in den über die gesamte Fläche alle 2 cm Kunstfasern 18 cm tief eingelassen werden. Über die gesamte Fläche ergibt das ca. zwanzig Millionen Kunstfasern, die zur Verstärkung des Naturrasens beitragen. Die Genialität des Systems liegt unter der Oberfläche. Die Wurzeln des Naturrasens wachsen um die Fasern herum, was für eine zusätzliche Verankerung sorgt. Das System bietet Stabilität und Verstärkung, wodurch eine einheitliche und visuell attraktive Fläche geschaffen wird, die jederzeit in einem perfekten Zustand ist. Nach Brasilien 2014 wird das Stadion die Heimspielstätte des Sport Club Corinthians Paulista.

Alexander Collot d'Escury, CEO von DESSO: "Ganz klar ist es für unser Unternehmen etwas ganz Besonderes, den Spielbelag für den Anstoss zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2014(TM) in Brasilien liefern zu dürfen. Und wir hoffen, dass sich daraufhin viele andere Stadien für unser System entscheiden werden. Mit der Verlegung des Desso GrassMaster-Systems im Stadion von São Paulo möchten wir unseren Beitrag zu erstklassigem und attraktivem Fussball während der Weltmeisterschaft und auch für die Zeit danach leisten.

Desso GrassMaster ist bereits bei internationalen Spitzenklubs und Turnieren erfolgreich im Einsatz.

Während der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2010(TM) in Südafrika fanden die Spiele in den Stadien mit Desso GrassMaster auf Spielfeldern in einwandfreiem Zustand statt. Bei der Fussball-Europameisterschaft 2012 waren die Stadien in Donbass und Kharkiv mit dem Verstärkungssystem ausgestattet.

Seit der Verlegung des Desso GrassMaster-Systems im Jahre 2010 kann das Wembley-Stadion wieder seine führende Rolle als Multifunktionsveranstaltungsort erfüllen. Seitdem haben dort mehr als 150 Fussball-, Rugby- und NFL-Spiele sowie zahlreiche Konzerte stattgefunden. Ausserdem fanden im Wembley-Stadion die Olympischen Spiele 2012 (neun Spiele in elf Tagen) und die Champions-League-Finale 2011 und 2013 statt.

International Spitzenclubs wie FC Arsenal, Manchester City, Manchester United, PSG, Shaktar Donetsk, Inter Mailand und AC Mailand, Gremio und FC Santos spielen bzw. trainieren auf dem DESSO GrassMaster-System.

Unternehmensprofil

Desso Sports Systems verfügt über mehr als 30 Jahre internationale Erfahrung bei Sportbelägen.

Das Unternehmen ist internationaler Marktführer im Bereich innovative Sportrasenbeläge für Fussball-, Rugby- und Hockeyfelder sowie Tennisplätze und multifunktionale Plätze. Im Laufe der Zeit hat das Unternehmen auf der ganzen Welt über 55 Millionen Quadratmeter Kunstrasen und Hybridgrasverlegt, sowohl für Amateur- als auch für Profivereine.

Desso Sports Systems ist FIFA-Lizenzinhaber für Fussball-Rasenbeläge und aktives Mitglied mehrerer Vereinigungen, unter anderem bei der ESSMA.

Desso Sports Systems gehört zur Unternehmensgruppe Desso. Desso ist ein internationaler Anbieter von Teppichen, Teppichfliesen und Sportplatzbelägen und in mehr als 100 Ländern aktiv. Desso-Produkte werden an Bürogebäude, Ausbildungs-, Gesundheits- und sonstige öffentliche Gebäude, Privathaushalte, Hotels, Kreuzfahrtschiffe und Fluglinien ausgeliefert.

