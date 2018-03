Eröffnung der Ausstellung "Kinder, wie die Zeit vergeht!" in der Österreichischen Nationalbibliothek

Wien (OTS) - Eine faszinierende Geschichte der Kindheit in Bildern erzählt die neue Ausstellung "Kinder, wie die Zeit vergeht!" im Prunksaal der Österreichischen Nationalbibliothek. Am 21. November eröffneten Generaldirektorin Johanna Rachinger, Bundeskanzler a.D. Franz Vranitzky sowie Historiker Gerhard Jagschitz die Schau und luden zu einem Streifzug durch die schönsten, amüsantesten und berührendsten Kinderfotos aus der Zeit von 1870 bis in die 1970er Jahre.

Weitere Bilder unter: http://www.apa-fotoservice.at/galerie/4877

