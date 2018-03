EANS-Stimmrechte: Andritz AG / Veröffentlichung einer Mitteilung gemäß § 93 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Angaben zum Mitteilungspflichtigen:

-----------------------------------

Name: FMR LLC

Sitz: Boston, Massachusetts

Staat: USA

Die ANDRITZ AG wurde am 19.11.2013 informiert, das FMR LLC (Fidelity Management & Research), mit der Geschäftsadresse Fidelity Investments, 245 Summer Street, Boston, Massachusetts 02210, United States, inklusive diverser direkter und indirekter Tochtergesellschaften insgesamt ca. 5,02% der Aktien der ANDRITZ AG hält.

Die Namen der Gesellschaften sowie deren Anteile im Detail:

Gehaltene Aktien Anteil in % VIP III BALANCED EQUITY SUB FMR 28.518 0,0274% AST FI PYR AA INT VALUE T52900 PGALLC 19.500 0,0187% BANK OF MONTREAL S INTL T55349 PGALLC 6.000 0,0057% BP MASTER TR FOR EMP PP T55275 PGATC 8.800 0,0084% CALPERS SELCT INTL PORT T55434 PGATC 24.200 0,0232% Chev UK Pen Sel GI Sub T27009 PGALLC 1.300 0,0012% Chevron US Sel GL Sub T27006 PGALLC 4.800 0,0046% CATERPILLAR INC 401K SI T50578 PGATC 3.200 0,003% DALLAS POLICE & FIRE T50092 PGATC 2.200 0,0021% FID DIVIDEND GROWTH FUND FMR 152.700 0,1468% FA EUROPE CAPITAL APPRECIATION FMR 3.300 0,0031% FA DIVIDEND GROWTH FMR 18.598 0,0178% FA DIVERSIFIED INTERNATIONAL FMR 52.900 0,0508% FA GROWTH & INCOME FD FMR 5.087 0,0048% FID ADV SRS GRWTH & INC FUND FMR 11.900 0,0114% FID GLOBAL EQUITY INVESTMENT TR PGALLC 400 0,0003% HQ SLCT INTL INV ACCT T55492 FIDELITY INVTS 12.900 0,0124% PYRAMIS SLCT INTL EQ TR T55106 PGALLC 18.400 0,0176% FID INTL DISCIPLINED EQUITY FD PGALLC 3.200 0,003% FID INTERNATIONAL EQTY INV TR PGALLC 5.400 0,0051% FID INTL GRWTH INVEST TRUST PGALLC 39.700 0,0381% ABRPPVM SELECT EUROPE T55518 FIDELITY INVTS 3.400 0,0032% NATIONAL BANK SLCT GLBL T55507 FIDELITY INVTS 5.500 0,0052% FIDELITY OVERSEAS FUND-CANADA PGALLC 3.300 0,0028% PYR CANA SEL GLBL EQ TR T55281 PGALLC 9.300 0,0089% FIDELITY INTERNATIONAL VALUE FD PGALLC 700 0,0006% FID DIVERSIFIED INTERNATIONAL FMR 675.900 0,6499% FID EUROPE CAP APPRECIATION FD FMR 38.600 0,0371% FID EUROPE FUND FMR 98.700 0,0949% FID INTL CAP APPRECIATION FUND FMR 42.260 0,0406% PYRAMIS SELECT INTL EQ CM T319 PGATC 126.800 0,1219% FID SERIES INTL GROWTH FUND FMR 2.102.326 2,0214% FID SRS INTL SMALL CAP FD FMR 433.624 0,4169% FID SRS GRWTH & INC FND FMR 61.100 0,0587% WORLDWIDE NON-US EQUITY SUB FMR 28.200 0,0271% FID GLBL BAL EUROPEAN EQTY SUB FMR 13.500 0,0129% UAW RMBT SEL INTL T55189 PGALLC 9.300 0,0089% GUIDEMARK WORLD EX US T53708 PGALLC 6.900 0,0066% GM CAD HR SELECT INTL T55533 PGALLC 4.200 0,004% GM CAD SAL SEL INTL T55633 PGALLC 1.100 0,001% GM HOURLY-RATE SEL INTL T55193 PGATC 17.100 0,0164% GM SAL SELECT INTL PORT T53647 PGATC 3.200 0,003% IBM CANADA SELECT INT'L T2286 PGALLC 4.200 0,004% IBRD PEBP SEL INTL PORT T27221 PGALLC 900 0,0008% FA INTL CAPITAL APPRECIATION FMR 6.338 0,006% FID INTL DISCOVERY FUND FMR 455.300 0,4377% FID TOTAL INTL EQ DEV GRW SUB FMR 22.205 0,0213% FID TOTAL INTL EQ SM CAP SUB FMR 2.756 0,0026% FIDELITY INTERNATIONAL GROWTH FMR 106.897 0,1027% INTL SMALL CAP OPPORTUNITIES FMR 104.700 0,1006% MINNESOTA SBI SEL INTL T55303 PGATC 12.700 0,0122% OREGON INV COUNSIL CSF T55433 PGATC 3.300 0,0031% OVERSEAS FUND FMR 191.400 0,184% PYR INTL VALUE COMMPOOL T16572 PGATC 8.700 0,0083% PYR SAI CORE DIV GROWTH T54230 SAI 15.084 0,0145% SAI INTL VALUE PYR SUB T53286 SAI 5.400 0,0051% LONDON LIFE INTL EQTY T55479 PGALLC 4.700 0,0045% SAI SELCT INTL PYR SUB T53287 SAI 8.300 0,0079% SAI CORE MULTI-MANAGER T54059 PGALLC 100 0% PY SLCT GLBL EQUITY CP T51438 PGATC 3.500 0,0033% PYR SELECT INTL EQ LLC T51488 PGALLC 2.000 0,0019% SAI SEL INTL MULIT-MGR T54447 SAI 400 0,0003% RIVERSOURCE SELECT INTL T52973 PGALLC 35.600 0,0342% GROWTH & INCOME FUND FMR 65.667 0,0631% SHELL OIL SELECT INTL T55322 PGATC 9.700 0,0093% FID SELECT GLB EX-JP EQ T55415 PGATC 400 0,0003% FIMM LLC STK SELECT GBL PLT IN FIMM 200 0,0001% ILLINOIS SURS-SEL INTL T50448 PGATC 9.500 0,0091% TVA SEL INTL PLUS SEP T53650 PGALLC 7.200 0,0069% VIP III GROWTH & INCOME FUND FMR 8.946 0,0086% VIP INTERNATIONAL CAP APP FUND FMR 4.202 0,004% WORLD BANK SELECT INTL T55274 PGATC 8.600 0,0082%

Verwendete Abkürzungen:

FIMM Fidelity Investment Money Management Inc

FMR Fidelity Management & Research

PGALLC Pyramis Global Advisors LLC

PGATC Pyramis Global Advisors Trust Company

SAI Strategic Advisors Group

FIDELITY INVTS FIDELITY INVESTMENTS CANADA

