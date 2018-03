The Peninsula Chicago mit eigener Schlittschuhbahn

Chicago (ots) - Die Schlittschuh-Saison ist eröffnet: Gäste des The Peninsula Chicago brauchen für das winterliche Sportvergnügen ihr Hotel nicht zu verlassen - sie kommen in den Genuss der hoteleigenen Bahn. Das Fünf-Sterne-Luxushotel an der Magnificent Mile ist das einzige Hotel der amerikanischen Millionenmetropole mit einer eigenen Schlittschuhbahn.

Der 200 qm große "Peninsula Sky Rink" befindet sich auf der Außenterrasse im vierten Obergeschoss mit Blick auf die prächtige Wolkenkratzerkulisse. Ab dem 23. November können die Gäste des Hauses hier über die Schlittschuhbahn gleiten. Um das Winter-Wonderland perfekt zu machen, wurde die Terrasse des Peninsula Chicago mit Tannenbäumen und funkelnden Lichter geschmückt. Dazu erklingt festliche Musik. Wer genug Pirouetten gedreht hat, kann sich mit heißer Schokolade, köstlich-warmem Cidre oder traditionellem deutschen Glühwein entspannen. Auch verschiedene Snacks stehen auf dem Speiseplan.

Alle Einnahmen, die aus dem Eintritt hervorgehen, werden zum wohltätigen Zweck an zwei in Chicago ansässige Einrichtungen gespendet: An das Ann & Robert H. Lurie Children's Hospital of Chicago, das zu den besten Kinderkliniken der USA zählt, sowie an die Hephzibah Children's Association, die sich um vernachlässigte Kinder kümmert.

Seit seiner Eröffnung im Jahr 2001 hat sich The Peninsula Chicago größtes Renommé rund um den Globus erworben und bietet seinen Gästen eine außergewöhnliche Mischung aus asiatischer Eleganz und "Midwestern" Gastlichkeit. Aufgrund seiner erstklassigen Serviceleistungen, seinen exquisiten Qualitäts- und Ausstattungsstandards ist The Peninsula die luxuriöseste Adresse der Stadt.

