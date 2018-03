AMA Marketing zeichnet beste Käseprodukte Österreichs aus

Begehrte "Käsekaiser"-Trophäen in 14 Kategorien vergeben

Graz/Wien (OTS) - Die AMA Marketing prämierte gestern Abend im Congress Graz die besten Käseprodukte des Landes mit dem "Käsekaiser 2014". Insgesamt 14 goldene Statuen wurden in diversen Kategorien an die würdigen Sieger vergeben. Gekürt wurden die Besten in den Bereichen Frischkäse, Weichkäse, Schnittkäse mildfein, Schnittkäse g'schmackig, Schnittkäse würzig-kräftig, Hartkäse, Käsespezialität und Innovation. Darüber hinaus ermittelte man den beliebtesten österreichischen Käse in Deutschland, außerdem wurden Statuen für die schönsten Käsevitrinen des Landes in insgesamt vier Kategorien verliehen.

Erstmals "Publikums-Käsekaiser" vergeben

Neu war in diesem Jahr der "Publikums-Käsekaiser": Konsumenten konnten vor allem online ihren persönlichen Lieblingskäse wählen. Über diesen Titel darf sich der "Bergbaron" - produziert vom Berglandmilch-Betrieb Feldkirchen - freuen. Im Bundesländer-Ranking um den "Käsekaiser 2014" führen Oberösterreich, Vorarlberg und die Steiermark mit jeweils drei Kategoriesiegern vor Tirol mit einer Trophäe.

Ausgezeichnet wurden auch die schönsten Käsevitrinen des Landes. Fachjuroren besuchten zuvor - anonym und unangekündigt - alle Lebensmittelgeschäfte, die am Wettbewerb teilnehmen wollten, und ermittelten anhand umfangreicher Kriterien die besten Vitrinen in insgesamt vier Kategorien. Die Sieger kommen aus Niederösterreich, Wien, Kärnten und Tirol.

Großes Lob für Österreichs Käseproduzenten

Michael Blass, Geschäftsführer der Agrarmarkt Austria Marketing GesmbH, gratulierte den Siegern und verwies auf das hohe Qualitätsniveau der ausgezeichneten Produkte: "Das Handwerk des Käsens, verbunden mit Innovationsgeist und hoher Fachkompetenz, zeichnet die heimischen Käseproduzenten aus. Es ist uns ein Anliegen, diese hohe Kunst alljährlich zu würdigen." Der "Käsekaiser" wird seit 1996 vergeben. Alle Preisträger dürfen dieses Symbol für ihre Werbe-, PR- und Marketingaktivitäten im nächsten Jahr einsetzen.

Anmerkung: Eine Liste aller "Käsekaiser"-Sieger und Bilder von der Preisverleihung sind auf www.ama-marketing.at zu finden.

