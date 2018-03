Professionell und farbverbindlich drucken mit PrinTao® 8 und Epson® Stylus Großformatdruckern

Kiel (ots) - LaserSoft Imaging veröffentlicht die professionelle Druck-Software PrinTao 8. Das komplett neu entwickelte Programm ermöglicht erstmals professionelles Drucken über eine intuitive Benutzeroberfläche. Dabei erzielt PrinTao 8 farbverbindliche Ausdrucke, ohne dass komplizierte Einstellungen im Druckertreiber vorgenommen werden müssen. Das Drucken wird dadurch effizienter und wirtschaftlicher.

Sowohl ambitionierte Hobby-Fotografen als auch Profis benötigen mit PrinTao 8 nur wenige Schritte vom Layout bis zum fertigen farbverbindlichen Ausdruck. Im klar strukturierten Start-Pilot werden das Druckermodell, die Papiersorte und -größe sowie die gewünschte Ausgabequalität mit wenigen Mausklicks eingestellt.

Das ICC-Farbmanagement von PrinTao 8 gehört zu den besten Farbsystemen weltweit. Der spezielle Fokus liegt dabei auf Genauigkeit und Leistungsfähigkeit. Mit diesem Farbmanagement nutzt PrinTao 8 den Farbraum des Druckers perfekt aus. Beim Drucken werden auch höchste Qualitätsansprüche durch eine beeindruckende, präzise, verlässliche und konsistente Farbreproduktion erfüllt.

PrinTao 8 vereint unter seiner intuitiven Benutzeroberfläche die wichtigsten Druck-Funktionen aus Bildbearbeitungs- und Layout-Programmen, wie Anpassen der Auflösung und Skalieren der Bilder.

Der Media Manager von PrinTao 8 verwaltet die Farbprofile der zu bedruckenden Papiersorten und greift dazu online auf eine automatisch aktualisierte Datenbank zu. Diese enthält neben den Herstellerpapieren von Epson die wichtigsten Papiersorten-Profile namhafter Hersteller wie Canson, Hahnemühle, Ilford, Tecco und Tetenal und wird ständig um Neuerscheinungen erweitert.

Vorgefertigte Vorlagen erleichtern in PrinTao 8 das Erstellen von Drucklayouts. Speziell für Fotografen sind die Paket-Vorlagen gedacht, die Bilder automatisch in verschiedenen Größen auf dem Druckmedium anlegen. Ein intelligenter Nesting-Algorithmus ordnet das Layout so an, dass dabei der Papierverbrauch so gering wie möglich gehalten wird.

PrinTao 8 ist ab sofort ab 99,00 Euro als Download für Mac OS X ab 10.7 für eine Vielzahl von Epson Stylus Druckern über die PrinTao 8-Webseite erhältlich.

« PrinTao 8 - Mühelos Professionell Drucken »

Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.PrinTao8.com

Informationen über die LaserSoft Imaging® AG: LaserSoft Imaging wurde 1986 vom Physiker Karl-Heinz Zahorsky gegründet. und ist weltweit bekannt als Pionier der Scanner- und Digital Imaging-Software. Die SilverFast-Produktpalette umfasst Software für Scanner, Digitalkameras, Drucker und für die HDR- Bildverarbeitung. Mit weltweit über 2,5 Millionen verkauften Versionen und als Bundle-Partner aller bedeutenden Scanner- Hersteller ist SilverFast die erfolgreichste Scanner-Software der Welt.

Rückfragen & Kontakt:

LaserSoft Imaging AG

Philipp Haarlaender

Luisenweg 6 - 8

D-24105 Kiel

Tel: + 49 (0) 431 560 09 - 0

Fax: + 49 (0) 431 560 09 - 96

Internet: www.PrinTao8.com

Email: philipp.haarlaender(at)silverfast.com