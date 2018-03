Bundespräsident Dr. Heinz Fischer gratuliert Professor Kryzstof Penderecki zum Geburtstag

Wien (OTS) - Bundespräsident Dr. Heinz Fischer hat Professor Kryzstof Penderecki zum 80. Geburtstag ein Glückwunschschreiben übermittelt, in dem er dessen reiches künstlerisches Schaffen würdigt.

"Mit Ihrem bedeutenden kompositorischen Wirken, das aus der internationalen Musikszene längst nicht mehr wegzudenken ist, haben Sie dem zeitgenössischen Musikleben viele wichtige Impulse gegeben", so der Bundespräsident in seinem Schreiben.

