Constantin Film lizensiert DreamWorks-Filme an ProSiebenSat.1 Media AG

München (ots) - Constantin Film und ProSiebenSat.1 Media AG schließen einen weiteren Rahmenvertrag. Dieser beinhaltet alle Kinofilme von DreamWorks Studios, die bis Ende 2016 Drehbeginn haben und an denen die Constantin Film die deutschsprachigen Auswertungsrechte erwirbt. Zu den ersten Filmhighlights gehören aktuelle Titel wie "Inside Wikileaks - Die fünfte Gewalt" mit Benedict Cumberbatch und Daniel Brühl, "Lieferheld - Unverhofft kommt oft" (Kinostart: 5. Dezember 2013) mit Vince Vaughn und Cobie Smulders sowie "Need for Speed" (Kinostart: 20. März 2014) mit Aaron Paul auf der Basis des erfolgreichen Videospiels. Die Vereinbarung umfasst u.a. die exklusiven Free- und Pay-TV-Rechte für Deutschland und Österreich.

Rüdiger Böss, Senior Vice President Group Programming Acquisitions der ProSiebenSat.1 Media AG: "Es ist großartig, dass wir uns zusammen mit unserem Partner Constantin Film die Rechte an den kommenden DreamWorks-Produktionen sichern können. Wir erweitern unseren Rechtestock damit um zahlreiche Premiumtitel und bieten unseren Zuschauern auch in Zukunft erstklassige Unterhaltung aus Hollywood."

Martin Moszkowicz, Vorstand Film & Fernsehen der Constantin Film AG:

"Steven Spielberg und DreamWorks stehen für außergewöhnliche kommerzielle Qualität und Kinoevents von höchster Klasse. Wir sind stolz darauf, auch bei den Filmen dieses Studios mit unserem langjährigen Partner im Fernsehbereich zusammenarbeiten zu können.

Constantin Film zählt seit mehr als 30 Jahren zu den erfolgreichsten Produzenten und unabhängigen Verleihern von Spielfilmen in Deutschland. Darüber hinaus ist das seit 2009 zum Medienkonzern Constantin Medien AG zugehörige Unternehmen auch in der internationalen Produktion englischsprachiger Kinofilme sowie der Herstellung von TV Produktionen (TV-Movies und -Serien, Entertainment-Formate) engagiert. Die 5-Säulen-Strategie mit den Geschäftsbereichen Kinoproduktion/Rechteerwerb, TV-Auftragsproduktion (insbesondere TV-Entertainment), Kinoverleih, Lizenzhandel/TV-Auswertung und Home Entertainment dient seit 2003 der Verbreiterung der Geschäftsbasis der Constantin Film AG.

