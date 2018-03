EANS-Adhoc: S&T AG: Cloudeeva Inc. prüft Abgabe eines freiwilligen Übernahmeangebots

Linz, 22.11.2013. Die S&T AG hat mit der Cloudeeva Inc., San Ramon, California 94583, USA, einen Letter of Intent abgeschlossen. Gegenstand des Letter of Intent ist die geplante Abgabe eines freiwilligen Übernahmeangebots an die Aktionäre der S&T AG durch die Cloudeeva Inc. Die Abgabe des freiwilligen Übernahmeangebots hängt u.a. vom positiven Abschluss einer Due Diligence durch die Cloudeeva Inc. ab. Mit dieser wird heute begonnen. Der Abschluss der Due Diligence ist für Anfang Januar 2014 geplant. Von Seiten S&T wurde im Letter of Intent ein Übernahmepreis von nicht unter 3,00 EUR je Aktie zuzüglich einer weiteren Vergütung für das erwirtschaftete konsolidierte Ergebnis 2013 der S&T AG vereinbart.

Über die S&T AG:

Die S&T AG (ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, SANT) notiert im Prime Standard der Frankfurter Börse. Mit rund 1.500 Mitarbeitern ist S&T u. a. mit Niederlassungen in 19 zentral- und osteuropäischen Ländern tätig und zählt zu den drei größten IT-Systemhäusern in Osteuropa. S&T kann insbesondere mit einem breit aufgestellten Produkt- bzw. Eigentechnologieportfolio punkten und dieses Spektrum flächendeckend in Zentral- und Osteuropa anbieten.

