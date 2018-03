SafeCharge gewinnt Preis für das innovativste Finanzprodukt beim Forex Magnates London Summit 2013

London (ots/PRNewswire) - Der renommierte Preis für das "innovativste Finanzprodukt" wurde dieses Jahr an SafeCharge vergeben, einen weltweit führenden Payment Provider (Zahlungsdienstanbieter). Der Preis wurde von Michael Greenberg, CEO und Gründer von Forex Magnates, auf dem Londoner Firmentreffen 2013 überreicht.

In einer Vorführung vor der bewertenden Jury aus Hunderten von obersten Firmenchefs (CEOs) in der Forex-Branche, hat SafeCharge wirklich die Bühne abgeräumt, als sie die Funktionen und die Motivation für ihr neuestes Produkt "Cashier" vorstellten. SafeCharge stand mit 11 anderen Spitzenfirmen im Rennen um diesen begehrten Preis.

"SafeCharge hat fantastische Arbeit geleistet, weil sich das Unternehmen mit den alltäglichen Problemen (abgelehnte Anzahlungen) der Broker (Zwischenhändler) befasst und ein Produkt geschaffen hat, das hilft, diese Probleme zu beseitigen", schrieb Ron Finberg, Redakteur bei Forex Magnates, und er behauptete, dass sich SafeCharge wirklich auf "Dollars und Verstand" konzentriert.

Cashier ist die neue schlüsselfertige Lösung von SafeCharge, die jedem Händler eine individuelle Erfahrung für Anzahlungen bietet, die darauf angelegt ist, Geschäfte zu steigern.

"Wir wollten, dass die Forex-Welt versteht, dass unsere Pflicht nicht nur darin liegt, Zahlungen sicher abzuwickeln, sondern dass wir hart daran arbeiten, das Geschäft unserer Brokers zu verbessern und aufzuwerten", sagte Shemer Katz, VP of Product and Marketing bei SafeCharge. "Es war eine Freude und Ehre, für unsere Mühen auf solch einer geschätzten Veranstaltung wie dem Forex Magnates Summit Anerkennung zu finden."

Der Forex Magnates Summit in London bringt über 750 der obersten Führungskräfte aus der ganzen Welt zusammen.

Die gesamten Ergebnisse der Preisverleihungszeremonie von Forex Magnates 2013 finden Sie unter: http://forexmagnates.com/and-the-winn ers-are-forex-magnates-2013-award-ceremony-results

Für weitere Informationen zu Cashier kontaktieren Sie bitte shemer @ safecharge.com

Über SafeCharge

Seit bereits mehr als 12 Jahre bietet SafeCharge überragende Lösungen zu Zahlungsprozessen und zum Risikomanagement an, massgeschneidert für die jeweilige Branche: Partnervermittlung, Spiele-Industrie und Forex. Die plattformunabhängigen und modularen Produkte von SafeCharge garantieren maximale Zahlungsgeschäfte, indem sie die individuellen Händlerbedürfnisse an den Zahlungsprozess berücksichtigen und ihn automatisch an unterschiedliche digitale Umfelder anpassen. Somit steigern sie die Endbenutzerbindung und Zufriedenheit wiederholter Anwender und verringern das Betrugsrisiko. Weitere Informationen erhalten Sie auf http://www.SafeCharge.com

Kontakt

Herr Shemer Katz, Mobiltelefon: +972-547772354